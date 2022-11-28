شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحارب المضادات الحيوية العشبية العدوى بشكل طبيعي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل تطوير المضادات الحيوية ، كانت الأعشاب تستخدم لدعم جهاز المناعة ، وعلى عكس المضادات الحيوية التي تحارب الالتهابات البكتيرية فقط ، يمكن للأعشاب أن تحميك من مجموعة من الميكروبات بالإضافة إلى توفير العديد من الفوائد الأخرى التي تدعم الجسم للتعافي وفقا لما نشره موقع goodhealth

ومن Hبرز المضادات الحيوية العشبية التي تساعد في محاربة الالتهابات بشكل طبيعي :

الزعتر

يستخدم الزعتر كعشب عطري للطبخ لعدة قرون ، ويعود استخدامه كمضاد للميكروبات إلى القرن السابع عشر حيث استخدم المعالجون بالأعشاب الزعتر لعلاج السعال الديكي وضيق التنفس، و لا يزال أخصائيو الأعشاب الطبية الغربيون يستخدمون الزعتر حتى اليوم لعلاج أمراض الجهاز التنفسي. نظرًا لخصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات والديدان ، والتي تُعزى إلى حد كبير إلى الزيت العطري ، فقد تم تصنيف الزعتر كمضاد حيوي طبيعي.

و الزعتر علاج فعال لكل من السعال الجاف والسعال الصدري. بفضل تأثيره المريح على الشعب الهوائية ، يساعد الزعتر على تقليل التهاب الشعب الهوائية التشنجي والربو. حيث يساعد عمل مقشع على ترقيق وطرد البلغم. يمكن أيضًا الغرغرة بالزعتر للمساعدة في تقليل الألم والالتهاب المرتبط بالتهاب اللوزتين والتهاب الحنجرة. يستخدم موضعيًا عند تخفيفه ، يمكن استخدامه أيضًا للعدوى الجلدية أو الجروح الطفيفة. عظيم عند استخدامه كمستنشق عن طريق البخار في الماء الساخن.

توفر أوراق الزيتون مقاومة ضد الحشرات والأضرار ، ويوفر نشاطًا واسع النطاق مضادًا للبكتيريا ، وله خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للفطريات ومضادة للالتهابات. إنها الحماية الواسعة التي توفرها أوراق الزيتون ، والتي تعزز استجابتنا المناعية الطبيعية ، وتساعدها أيضًا على محاربة عدوى المبيضات والمكورات العنقودية. كما أنه فعال للوقاية من التهابات الجهاز التنفسي أو علاجها ، كموسع طبيعي للقصبات ومنشط للمناعة العامة.

مانوكا

يقوم النحل بتلقيح شجيرة مانوكا ويوفر المنتج خصائص مضاد حيوي أقوى من أي نوع آخر من العسل. وتقليديا ، تم استخدام مانوكا لتقليل الحمى ، كمسكن للألم وللمساعدة في حالات المسالك البولية. ومانوكا مضاد للميكروبات ومضاد للالتهابات بطبيعته ، وهو علاج فعال ضد الالتهابات البكتيرية والفطرية والديدان الطفيلية والحمى ونزلات البرد. قد يكون مانوكا فعالاً ضد نمو بكتيريا المكورات العقدية التي تسبب التهاب الحلق ، وتساعد في علاج الربو والتهاب الشعب الهوائية ومشاكل الجيوب الأنفية وتزيل الالتهابات عن طريق تعزيز جهاز المناعة، وتعد خصائص مانوكا المضادة للقرحة والقابضة تعني أنه أيضًا تحضير موضعي رائع لشفاء الجروح أو الالتهابات الفطرية .