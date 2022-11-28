شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات يومية يمكن أن تسبب البواسير.. منها حمل الأشياء الثقيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البواسير عبارة عن تورم في الأوعية الدموية حول المنطقة الشرجية، والتي يمكن أن تكون داخلية أو خارجية أو كليهما، وتحدث بسبب زيادة الضغط في هذه الأوعية الدموية الموضعية، والتي تتطور بسبب الإمساك لفترات طويلة أو الإجهاد أثناء عملية الإخراج، وهو من الأمراض الشائعة في جميع الفئات العمرية ويصيب كلا الجنسين، وهناك عادات يومية تزيد من خطر إصابتك بالبواسير يجب الابتعاد عنها، بحسب ما نشر موقع "تايمز أوف إنديا".

يتطلب تشخيص البواسير تاريخًا سريريًا حيث أن لها أعراضًا نموذجية مثل الحكة والألم وعدم الراحة واضطراب حركة الأمعاء والنزيف.

عادة لا تكون الاختبارات المعملية مطلوبة ولكن ينصح المرضى بالخضوع لمنظار المستقيم أو الآشعة السينية.

عادات يومية يمكن أن تسبب البواسير

رفع الأوزان الثقيلة، وتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الألياف، وتناول الأطعمة الساخنة والحارة، السمنة، الجلوس لفترات طويلة، الإجهاد أثناء حركات الأمعاء هي ما يسبب البواسير.

يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في البواسير، حيث أن استهلاك الألياف والخضروات والفواكه والمياه بكميات قليلة قد يتسبب فى الإصابة بها.

كما أن زيادة تناول الأطعمة الزيتية والمقلية يزيد خطر الإصابة بها، هذا الخلل في النظام الغذائي يجعل عملية الهضم أقل كفاءة قلة تناول الماء عامل إضافي يزيد من الإمساك.

القهوة هي عامل محتمل آخر حيث أن تناول القهوة بكثرة يمكن أن يبطئ حركة الأمعاء ويؤدي إلى تفاقم البواسير الموجودة.

الأشخاص الذين يعانون باستمرار من الإمساك وحركات الأمعاء المزمنة هم أكثر عرضة للمعاناة من البواسير.

نصائح غذائية عند المعاناة من البواسير

يجب أن نحقق التوازن في نظامنا الغذائي، يجب أن نتناول الأطعمة الليفية المنتظمة مثل الخضروات والحبوب الكاملة والفواكه مع تناول كمية كافية من الماء.

وتناول البقوليات هو الوجبة الأكثر راحة لشخص يعاني من البواسير. إنه سهل الهضم ويخفف أيضًا من اضطراب المعدة من التهيج والالتهاب الناجم عن حالة البواسير.

يجب أن تكون الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والذرة والشوفان والشعير جزءًا لا غنى عنه من النظام الغذائي للسيطرة على البواسير.

على عكس الأطعمة الحارة ، التي تؤدي إلى تفاقم حالة الشخص المصاب بالبواسير ، فإن الحبوب الكاملة مفيدة لعملية الهضم السلس وعمل المعدة بشكل عام.

تعتبر التغييرات الغذائية أمرًا بالغ الأهمية ، وبدون التقليل من الأطعمة الدهنية التي تحتوي على مواد دهنية ، لا يمكن للشخص أن يتعافى من البواسير.

يمكن أيضًا أن يكون البروكلي والبطاطا الحلوة واللفت والجزر بدائل صحية وتحتوي على مستويات عالية من التغذية أيضًا.

علاج البواسير

يعتمد معظم الناس على العلاجات المنزلية لعلاج البواسير ولكن للأسف، لا توفر العلاجات المنزلية راحة دائمة ، إنها تساعد فقط في تقليل شدة البواسير وتوفر حلًا مؤقتًا للألم والانزعاج الناجم عن البواسير.

ما مدى السرعة التي يمكن أن تساعد بها جراحة الليزر؟

باستخدام أحدث التقنيات الجراحية المتقدمة مثل الليزر ، يمكن علاج البواسير في غضون يوم واحد بمساعدة جراحة الليزر ، تم تقليل الوقت الذي استغرقه في وقت سابق لإزالة البواسير إلى 15 إلى 30 دقيقة بمجرد الانتهاء من الجراحة ، يمكن للمريض العودة إلى المنزل في نفس اليوم.