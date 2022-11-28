شكرا لقرائتكم خبر عن في شهر التوعية بسرطان الرئة.. تعرف على أبرز الأعراض التي يتم تجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر سرطان الرئة أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم، ويعد شهر نوفمبر هو شهر التوعية بمرض سرطان الرئة، وتظهر الأعراض على بعض الأشخاص المصابين بسرطان الرئة في وقت مبكر، وإذا تم اكتشافها يمكن علاجه بشكل أكثر سهولة، في هذا التقرير نتعرف على ابرز الأعراض التي يتم تجاهلها لسرطان الرئة وعلاجه، بحسب موقع "Health".

عندما تبدأ خلايا الجسم في التكاثر دون حسيب ولا رقيب، عندها ينشأ السرطان، و بعض الأشخاص المصابين بسرطان الرئة في وقت مبكر فقط تظهر عليهم الأعراض أو تظهر عليهم علامات، ولكن في الغالب ، "لا تظهر الأعراض حتى ينتشر السرطان".

الأعراض الشائعة لسرطان الرئة

فيما يلي بعض الأعراض الأكثر شيوعًا لسرطان الرئة التي تكون على دراية بها:

1. إذا كنت تعاني من سعال مستمر يزداد سوءًا أو لا يزول، فأنت بحاجة إلى مراجعة الطبيب.

2. يدرك الكثيرون أنه إذا كنت تسعل دمًا أو بلغمًا بلون الصدأ، فهذا مؤشر محتمل على الإصابة بسرطان الرئة.

3. هناك أوقات تعاني فيها من آلام في الصدر، ولكنها في بعض الأحيان تزداد سوءًا عندما تضحك أو تسعل أو تأخذ نفسًا عميقًا.

4. لا تعني بحة الصوت دائمًا أنها مجرد علامة على البرد.

5. هل تحب الأكل ولكن قل الاهتمام بالأكل وشعرت بفقدان الشهية يمكن أن يكون أحد أعراض سرطان الرئة.

6. فقدان الوزن بدون سبب واضح.

7. مواجهة صعوبات التنفس قد تكون عرضًا آخر لسرطان الرئة.

8. القيام بالكثير من الأنشطة البدنية يمكن أن يجعلك تشعر بالتعب لكن الشعور بالتعب والضعف طوال الوقت يستدعي زيارة الطبيب.



علامات على انتشار سرطان الرئة إلى أجزاء أخرى من الجسم علامات على انتشار سرطان الرئة إلى أجزاء أخرى من الجسم

فيما يلي العلامات التي تشير إلى أن سرطان الرئة قد أثر على أجزاء أخرى من جسمك:

1. ستشعر بآلام في العظام مثل آلام الوركين أو الظهر.

2. سينتهي بك الأمر بمشاكل في الجهاز العصبي مثل الصداع أو شلل الذراع أو الساق أو التنميل أو الدوار أو مشاكل التوازن تحدث بسبب السرطان وتنتشر إلى الدماغ.

3. سيكون هناك تورم في العقدة الليمفاوية أيضًا ، خاصة في الرقبة أو فوق عظمة الترقوة.

على الرغم من أن هذه العلامات والأعراض يمكن أن ترتبط بسرطان الرئة، إلا أنه يمكن أن تحدث أيضًا بسبب حالات أخرى غير سرطان الرئة.

إذا كان لديك أي من الأعراض المذكورة أعلاه ، يجب أن ترى طبيبك على الفور حتى "يمكن تحديد السبب ومعالجته ، إذا لزم الأمر".

ما هي العلاجات المتاحة لسرطان الرئة؟

الجراحة هي العلاج الأكثر فعالية في المراحل المبكرة من سرطان الرئة إنها تنطوي على إزالة ذلك الجزء من الرئة المصاب بالسرطان، ولكن في بعض الأحيان يلزم إزالة الرئة المصابة بالكامل إلى جانب الغدد الليمفاوية في الصدر.