شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعتنى بالتقويم وتحافظ على صحة أسنان طفلك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الصعب جعل الأطفال يعتنون بأسنانهم بشكل عام، ولكن من الصعب جعلهم يفعلون ذلك عندما يكون لديهم تقويم الأسنان، يجب أن يحافظ الأطفال الذين لديهم تقويم أسنان على صحة أسنانهم حتى لا يتعرضوا لمشاكل الأسنان ويحافظوا على نظافة تجويف الفم.

وفقا لموقع " health kids"، هناك 7 عادات، عند إضافتها إلى روتين طفلك اليومي، ستساعد في العناية بتقويم الأسنان والحفاظ على نظافة الفم الجيدة

اغسل أسنانك بالفرشاة بعد كل وجبة

يعتبر تنظيف الأسنان بعد كل وجبة أمرًا ضروريًا لصحة الفم المثلى، هذا يزيل جزيئات الطعام التي تحفز تكون الترسبات، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يعلق الطعام في الأقواس إذا لم يتم تنظيفه بانتظام، لذلك ، يعد التنظيف بفرشاة ذات شعيرات ناعمة بعد كل وجبة أمرًا ضروريًا ، على الرغم من أن غسل الماء حول الأسنان يمكن أن يساعد أيضًا.

تجنب الأطعمة السكرية والمقرمشة والصلبة

يعتبر السكر مساهماً هاماً يجب تجنبه لتقليل حدوث التجاويف، يمزق مضغ الحلوى اللزجة الحلوة الأقواس، لذلك يجب تجنب الحلويات والأطعمة السكرية الأخرى، إلى جانب ذلك ، يمكن للفشار والمكسرات ثني أو كسر أسلاك التدعيم، قد يؤدي تناولها إلى ترسب جزيئات صلبة في تقويم أسنان طفلك أو أسنانه.

استخدام الخيط بشكل يومي

يستغرق تنظيف الأسنان بالخيط وقتًا طويلاً ولكنه جزء أساسي من روتين أسنان طفلك، يساعد التنظيف بالخيط مرة واحدة يوميًا في الحفاظ على نظافة تقويم الأسنان والأسنان وفي النهاية تجنب أمراض اللثة، كما أنه يساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة.

استخدام واقي الفم

إذا كان طفلك لديه تقويم أسنان ويشارك في الرياضة، فيجب عليك التأكد من أنه يرتدي واقي الفم، يمكنك أن تطلب من أخصائي تقويم الأسنان الخاص بك إنشاء واحدة مخصصة لهم لمواصلة ممارسة الرياضة التي اختاروها دون الخوف من التعرض للضرب في الوجه.

تجنب استخدام أسنانك كأداة

كثير من الأطفال لديهم عادة استخدام أسنانهم كأدوات، لسوء الحظ ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إتلاف الأقواس. سواء كان طفلك لديه تقويم أسنان أم لا ، لا تدعه يستخدم أسنانه لفتح الزجاجات ، أو تمزيق الأكياس ، أو ثني الأسلاك ، أو الإمساك بأي شيء آخر غير الطعام.

تناول المواد غير الغذائية

يمضغ معظم الأطفال أشياء عشوائية مثل الأقلام أو أقلام الرصاص أو الأظافر لتهدئة أعصابهم وتخفيف الملل عند القلق أو التوتر، لكن لسوء الحظ ، فهو غير صحي وضار لأسنانهم ، والأطفال الذين يستخدمون تقويم الأسنان يواجهون تحديات أكبر بكثير.

إجراء فحوصات الأسنان الروتينية

أثناء الفحوصات الروتينية للأسنان ، سيضمن طبيب الأسنان أن أسنان طفلك صحية وخالية من أي اضطرابات في الفم ويزودك بإرشادات محددة وتعليمات خاصة بالنظافة. يمكنهم أيضًا فحص تراكم البلاك والمساعدة في تنظيف وعلاج أي علامات مبكرة لتسوس الأسنان.