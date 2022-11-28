رجيم يؤدي الى خسارة الوزن من دون ترهل الجسم

بيروت - نادين محمد - زيادة الوزن بمثابة الكابوس عند الكثير من السيدات، وتحاول كل منا التخلص من الدهون المتراكمة في الجسم وخاصة في منطقتي البطن والأرداف، وللحصول على جسم مثال خال من الترهلات يشبه نجمات السينما، يمكنك تطبيق رجيم اليوم للحصول على نتائج سريعة خلال اسبوع .

اليوم الأول

وجبة الإفطار:

وجبة الإفطار ثابتة طوال فترة الرجيم وهي عبارة عن: 2 بيضة مسلوقة + حبة خيار

وجبة الغداء:

طبق سلطة خضروات (أي بدون طماطم أو جزر). والسبب وراء ذلك شرحناه مسبقاً وهو ان الطماطم تحتوي علي الكثير من الأملاح التي تحبس السوائل في الجسم، بينما يعمل

الجزر علي مد الجسم بالكثير من السعرات الحرارية التي تكافح نجاح الرجيم.

وجبة العشاء:

قطعة ستيك من اللحم المشوي بشرط تكون خالية من الملح + علبة زبادي.

اليوم الثاني

وجبة الغداء:

دجاج مسلوق أو مشوي حسب الرغبة لكن بدون جلد + علبة زبادي مع ملعقة من مطحون بذرة الكتان.

وجبة العشاء:

2 بيضة مسلوقة + طبق سلطة مكون من الخيار والفلفل الأخضر والخس والملفوف والبقدونس.

اليوم الثالث

وجبة الغداء:

قطعة مقدار 80 جرام من جبن القريش أو الجبن منزوع الدسم.

وجبة العشاء:

لحم مفروم أو مشوي أو صدر دجاجة بدون جلد مسلوق أو مشوي حسب الرغبة.

اليوم الرابع

وجبة الغداء:

ثمرة كيوي أو ثمرتين ويفضل التقيد كما ذكرنا مسبقاً في التعليمات.

وجبة العشاء:

علبة تونة بدون زيت أو مغسولة بالماء + علبة زبادي مع ملعقة صغير من مطحون بذرة الكتان.

اليوم الخامس

وجبة الغداء:

طبق خضار مسلوق بدون ملح أو بأقل قدر ممكن.

وجبة العشاء:

تونة بدون زيت أو مصفاة أو سمك أو جمبري + سلطة + كوب لبن خالي أو قليل الدسم.

اليوم السادس

وجبة الغداء:

لحم مسلوق + سلطة مع ملعقة من مطحون بذرة الكتان.

وجبة العشاء:

طبق شاورما بدون خبز ولا تكرر هذه الوجبة خلال الرجيم مرة أخري.

اليوم السابع

وجبة الغداء:

دجاج مسلوق أو مشوي + طبق سلطة خضروات + كوب لبن.

وجبة العشاء

3 شرائح مرتديلا بقري + كوب لبن.



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