نصائح بسيطة للتخلص من الماء المختزن بالجسم 

بيروت - نادين محمد - في بعض حالات زيادة الوزن قد تكون المشكلة غير متعلقة بالدهون، بينما احتباس الماء. يعتبر وزن الماء أو احتباس الماء أمرًا شائعًا ولا يستدعي القلق عادةً. إنها طريقة الجسم في حماية نفسه من الجفاف. ومع ذلك ، فإن الشعور بالانتفاخ وزيادة وزن بعض المناطق، قد يجعل الشخص يشعر بالقلق.

هناك عدة طرق لتقليل وزن الماء. لكن الحقيقة هي أنه لا يمكن التخلص من وزن الماء تمامًا ، ولا يجب أن تحاولي ذلك.

إليك ما هو وزن الماء ، ومن أين أتى، والخطوات التي يمكنك اتخاذها للتخلص من الماء الزائد.

وزن الماء

الصورة من موقع freestock

وزن الماء هو المصطلح المستخدم لوصف السوائل الزائدة التي تتراكم في أنسجتك ، مما يجعلك تشعرين بالانتفاخ والتورم. أكثر الأعراض شيوعًا هو انتفاخ الأصابع والمعصمين والكاحلين والمعدة.

يمكن أن يتسبب وزن الماء أيضًا في زيادة إجمالي وزن الجسم بمقدار بضعة أرطال في يوم واحد فقط. ومع ذلك ، من المهم أن تعرفي أن وزن الماء لا يعني أنك اكتسبت عضلات أو دهونًا.

يكون الوزن المائي عادةً حالة مؤقتة ناتجة عن عدم التوازن الهرموني ، أو مستويات الكورتيزول غير الطبيعية ، أو الحمل ، أو الحيض ، أو اتباع نظام غذائي غني بالملح أو الكربوهيدرات ، أو بعض الأدوية.

تشير الأبحاث إلى أن الشخص العادي لديه 2-5 كيلوغرامات من وزن الماء. ومع ذلك ، سيختلف هذا الرقم بناءً على العمر والجنس والنظام الغذائي وتكوين الجسم.

على الرغم من أن وزن الماء الزائد ليس حالة دائمة ، إلا أنه يمكن أن يسبب عدم الراحة ، خاصة عندما يؤدي إلى انتفاخ المعدة..

طرق فقدان وزن الماء

ممارسة الرياضة

الصورة من موقع istockphoto

تساعد التمارين المعتدلة إلى القوية على تحسين الدورة الدموية والجهاز اللمفاوي. كما أنه يساعد على التخلص من المياه الزائدة المخزنة في جسمك.

بالإضافة إلى ذلك ، عند ممارسة الرياضة ، تتعرقي ، مما يؤدي إلى انخفاض الوزن المائي ، فضلاً عن زيادة الدورة الدموية.حاولي المشي أو الركض لمدة 30 دقيقة على الأقل في اليوم.

قللي من تناول الكربوهيدرات

يجب تناول كمية أقل من الكربوهيدرات المكررة والبسيطة لأنها تجعل الجسم يحتفظ بكمية أكبر من الماء. يخزن الجسم الكربوهيدرات الزائدة التي تتناولها على هيئة جليكوجين.

يسحب الجليكوجين الماء ، لذلك كلما زادت كمية الجليكوجين التي تخزنيها ، احتفظ الجسم بكمية أكبر من الماء. هذا هو السبب في أن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات يمكن أن تؤدي إلى فقدان فوري لوزن الماء.

الصورة من موقع istockphoto

شرب المزيد من الماء

إذا كنتِ تحاولين تقليل وزن الماء، فيجب أن تحافظي على الرطوبة الداخلية، يؤدي شرب كمية أقل من الماء إلى احتباس الماء وانتفاخ الجسم. بالإضافة إلى ذلك ، فإن تناول الماء يساعد جسمكِ على التخلص من الصوديوم الزائد عن طريق البول.

.

مدرات البول الطبيعية

الصورة من موقع istockphoto

يساعدك التبول على إنقاص وزن الماء بسرعة. مدرات البول هي مركبات تزيد من إنتاج البول. ومن ثم ، فإن تناول مصادر طبيعية مدرة للبول قد يكون طريقة جيدة.

يعتبر عصير التوت البري من أفضل المصادر الطبيعية لمدر البول.

زيادة تناول البوتاسيوم

يساعد البوتاسيوم على توازن السوائل في الجسم. يمكنكِ زيادة تناول البوتاسيوم عن طريق تناول المزيد من الفواكه والخضروات ، بما في ذلك الفواكه المجففة والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة واليقطين والبرتقال والبروكلي والبطيخ وماء جوز الهند.

المصدر: health line

اقرئي أيضا : طرق التخلص من احتباس الماء في الجسم لإنقاص الوزن