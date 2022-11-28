لممارسي الرياضة 6 طرق طبيعية للتغلب على آلام التهاب المفاصل

بيروت - نادين محمد - قد يتسبب التهاب المفاصل في تضخم مفصل واحد أو أكثر، ويعد النوعان الأكثر شيوعًا من التهاب المفاصل هما هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي.

قد تشعرين في البداية فقط بعدم الراحة، ولكن بمرور الوقت، قد تتفاقم أعراض المرض. قد يكون لها في النهاية تأثير على حياتك اليومية وقدرتك على العمل.

على الرغم من أن التهاب المفاصل أكثر شيوعًا عند كبار السن، إلا أنه يمكن أن يصيب أي شخص خاصة من يمارسون الرياضة. بالإضافة إلى ذلك، فإن أكثر الأعراض شيوعًا هي تصلب المفاصل وتورمها. قد تسوء أعراضك أيضًا بعد الجلوس مباشرة أو عند النهوض من السرير في الصباح. إليك 6 علاجات طبيعية يمكن أن تساعدك في تقليل آلام التهاب المفاصل:

1. تقليل الوزن

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تؤدي زيادة الوزن إلى زيادة التوتر والحمل على المفاصل مثل الركبة، مما قد يؤدي إلى تفاقم كسر الغضروف وتعد كل من الركبتين والوركين والقدمين معرضة بشدة لضغط الوزن الزائد، عليك تحديد هدف يتمثل في خسارة 5٪ من وزنك إذا كنت تعانين من زيادة الوزن أو السمنة. سيقل إزعاجك اليومي بشكل ملحوظ بهذه الخطوة.

2. الحفاظ على نظام غذائي متوازن

يمكن أن يكون للتغذية تأثير كبير على شدة التهاب المفاصل وأعراضه. ولكن تشتمل مجموعة كبيرة من الأطعمة على مكونات قوية قد تخفف التهاب المفاصل والالتهابات وتعزيز الصحة العامة.

قد يساعد اتباع نظام غذائي صحي أيضاً غني بالدهون الجيدة، وتناول الأسماك الدهنية، والكثير من الفواكه والخضروات الطازجة في تقليل بعض أعراض التهاب المفاصل .

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4. تناول المكسرات

تعد المكسرات غنية بالمغذيات ومليئة بالمواد التي قد تساعد في تقليل الالتهاب المرتبط بأمراض المفاصل. يرتبط تناول المكسرات بخفض الإجهاد التأكسدي. وقد ثبت أن أحماض أوميجا 3 الدهنية، الموجودة بكثرة في المكسرات، تخفف من علامات التهاب المفاصل وأعراضه.

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5. استخدام الكمادات الساخنة والباردة

يمكن أن تقلل العلاجات باستخدام الحرارة والبرودة الالتهاب والألم الناجم عن التهاب المفاصل، ويمكن استخدام بطانية كهربائية أو وسادة تدفئة رطبة لتخفيف الألم بين عشية وضحاها، أو يمكنك أيضًا أخذ حمام دافئ في الصباح للمساعدة في تخفيف انزعاجك، ويمكن أن تقلل العلاجات الباردة من التورم والالتهاب وتيبس المفاصل.

فقط ضعي كيس ثلج جل أو كيس خضروات مجمدة على المفاصل المتيبسة بعد لفها بمنشفة. يُنصح بتجنب وضع الثلج على بشرتك مباشرةً.

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6. تمرني يوميًا

إذا كنت مصابة بالتهاب المفاصل، فقد يكون تحريك جسمك هو آخر شيء تريدين التفكير فيه. لكن التمارين المنتظمة لا تحافظ على عمل المفاصل بشكل صحيح فحسب، بل تجعلها أيضًا أقل تيبسًا وألمًا وإرهاقًا.

إذا كنت مصابة بالتهاب المفاصل، فتأكدي من اتباع نظام تمرين مناسب مثل ركوب الدراجات والتمدد والمشي واليوغا وغيرها من التمارين الخفيفة.

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المصدر :pristyncare

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