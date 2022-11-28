أنواع الفاكهة المناسبة لمرضى السكري

بيروت - نادين محمد - مرض السكري هو حالة مزمنة يفشل فيها الجسم في الحفاظ على مستويات السكر في الدم. أفضل طريقة للتحكم في مرض السكري هي اتباع نظام غذائي مناسب، وخطة طبية تحت إشراف معالج مختص، وكذلك، نمط حياة يتضمن مستوى معتدل من الحركة والرياضة.

هناك فكرة خاطئة مفادها أن مرضى السكري يجب أن يتجنبوا الفاكهة تمامًا. غير أن الحقيقة أن بعض الفواكه تحتوي على فيتامينات ومعادن وكربوهيدرات طبيعية وألياف ضرورية لعمل الجسم على نحو أكثر صحة.

لذلك ، فإن تضمين هذه الفاكهة في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في السيطرة على مرض السكري.

الفاكهة الآمنة لمرضى السكري

فيما يلي بعض الفواكه الصديقة لمريض السكري والتي تعتبر آمنة للاستهلاك المعتدل.

1- الكرز

الصورة من موقع freepik

الكرز الحامض هو أفضل الخيارات لتحسين مستويات السكر والتحكم في مرض السكري لأنه يحتوي على مواد كيميائية تسمى الأنثوسيانين التي تعزز إنتاج الأنسولين.

2- التفاح

الصورة من موقع freepik

يعتبر التفاح فاكهة شهيرة توفر فيتامين سي والألياف القابلة للذوبان والعديد من العناصر الغذائية. تحفز مركبات البوليفينول الموجودة في قشر التفاح البنكرياس على إنتاج الأنسولين وتقليل مقاومة الأنسولين وبالتالي تقليل مستويات السكر في الدم. يعتبر التفاح ثمرة جيدة لمرضى السكري بسبب محتواه العالي من الألياف ووجود مضادات الأكسدة.

3- الكمثرى (الإجاص)

الكمثرى مصدر كبير للألياف ويمكن أن تكون وجبة خفيفة صحية لنظام غذائي مناسب لمريض السكري. بالإضافة إلى ذلك ، تعد الكمثرى بديلاً صحيًا لتناول الحلويات نظرًا لاحتوائها على فيتامين ك، واللوتين ، وبيتا كاروتين ، والريتينول ، والكولين.

الصورة من موقع pixabay

4- الجوافة

تحتوي الجوافة على كميات عالية من العناصر الغذائية الصديقة لمرض السكري مثل الألياف الغذائية والفيتامينات ج و أ والبوتاسيوم. يمكن أن يساعد في تعزيز حركات الأمعاء الجيدة والحفاظ على الوزن ، مما يجعله خيارًا ممتازًا لمرضى السكري.

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المصدر: Healthifyme

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