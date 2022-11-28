شكرا لقرائتكم خبر عن نقص صوديوم الدم يعرضك لدخول المستشفى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد نقص صوديوم الدم أو انخفاض مستويات الصوديوم في الدم أحد هذه الحالات التي لا يمكن أن تتحول في أي وقت إلى حالة طبية طارئة ، مما يؤدي إلى نتائج سريرية خطيرة مثل الغيبوبة أو حتى الموت.

الصوديوم وفقا لموقع " webmd"، هو إلكتروليت يلعب دورًا مهمًا في تنظيم مستويات الماء في الجسم، فهو عنصر أساسي لوظيفة العضلات والأعصاب المناسبة.

عندما تنخفض مستوياته إلى ما بعد عتبة معينة ، يمكن أن يطلق عليه حالة نقص صوديوم الدم ويمكن أن يتجلى في أعراض مثل الخمول والارتباك والتعب.

من الناحية السريرية ، يمكن تعريف الحالة على أنها مستوى صوديوم مصل أقل من 135 مل مول / لتر وهي حالة تصادف كثيرًا في العديد من المرضى الذين يتم إدخالهم إلى أجنحة الطوارئ، ومع ذلك ، غالبًا ما تكون مستويات الصوديوم المنخفضة من أعراض بعض الحالات الأساسية مثل أمراض الكلى المزمنة أو أمراض القلب أو الأشخاص الذين يتناولون مدرات البول وليست حالة في حد ذاتها، غالبًا ما يظهر عدم التوازن عند كبار السن.

لماذا قد تصبح الحالة خطيرة فجأة؟

على الرغم من أن مستويات الصوديوم المنخفضة هي اضطراب شائع في الطب السريري، إلا أن الآليات المؤدية إليه معقدة وغالبًا ما تسبب الارتباك والمفاهيم الخاطئة لدى الأطباء الذين يتعاملون مع هذا الاضطراب.

قد يكون من الصعب على الطبيب تقديم علاج مستهدف بسبب انخفاض المستويات في المقام الأول ، هذا يعني أيضًا أنه قد يتعين إجراء الكثير من الاختبارات في فترة زمنية قصيرة وسيتعين على مقدمي الرعاية الصحية الوصول إلى السبب الجذري للانخفاض في أسرع وقت ممكن.

في حالات نقص صوديوم الدم الحاد ، يمكن أن تنخفض مستويات الصوديوم بسرعة ، مما يؤدي إلى نتائج خطيرة محتملة مثل تورم الدماغ والغيبوبة والموت.

وفقا للأطباء فمن الشائع رؤية مريض يهبط في قسم الطوارئ مع انخفاض مستويات الصوديوم، قد يبدو أنهم بخير عندما يأتون إلى المستشفى. ربما قد لا تكون الحالة بهذا السوء عند وصولهم ولكن المستويات قد تنخفض فيها بسرعة.

لا يمكن الحكم على ما يحدث داخل الجسد بمجرد النظر إلى الشخص، يُترك الطبيب المعالج الآن للنظر في العديد من العوامل التي ربما تسببت في ذلك. قد يكون مرتبطًا بالعمر، أو ربما يكون الشخص مصابًا بالجفاف، أو ربما يكون على بعض الأدوية التي تتداخل مع توازن الكهارل، وقد لا تكون هناك نهاية للأسباب.

أفاد الخبير الصحي أن مستويات الصوديوم يمكن أن تنخفض بسرعة كبيرة ، مما يعرض حياة المريض لخطر أكبر وأيضًا يضع الأطباء في مأزق عندما يتعلق الأمر بوقت العمل.