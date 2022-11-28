شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فوائد صحية للأرز البني.. منها التحكم فى نسبة السكر بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعتبر الأرز محصولًا أساسيًا في جميع أنحاء العالم، وهناك العديد من أنواع الأرز مثل البسمتي طويل الحبة والأرز الأسود والأرز الأبيض والأرز البنى وهي تختلف من حيث الفوائد الصحية، والأرز البني عبارة عن حبة كاملة مغذية للغاية ومليئة بالعناصر الغذائية المختلفة، في هذا التقرير نتعرف على أبرز الفوائد الصحية للأرز البني، بحسب موقع " pharmeasy".

يعتبر الأرز البني أكثر صحة من الأرز الأبيض عندما يتعلق الأمر بقيمته الغذائية. هذا الطعام الخارق منخفض السعرات الحرارية والدهون وخالي من الجلوتين. يحتوي هذا الأرز أيضًا على بعض العناصر الغذائية الأساسية ، وهي كالتالي -

ألياف غذائية

المعادن والزنك والمغنيسيوم والحديد والكالسيوم والفوسفور والسيلينيوم

فيتامينات - فيتامين ب 1 وفيتامين ب 2 وفيتامين ب 3 وفيتامين ب 6 وفيتامين هـ وفيتامين ك

مضادات الأكسدة - الفلافونويد

البروتينات الأحماض الدهنية الأساسية

الفوائد الصحية للأرز البني

قد لا يكون الأرز البني لذيذًا مثل الأرز الأبيض لكن الفوائد الغذائية للأرز البني يمكن أن تقنعك بإجراء تغييرات بطيئة وثابتة في نظامك الغذائي فيما يلي الفوائد الصحية للأرز البني

الأرز البني هو أحد الأطعمة الشهيرة التي تستخدم لفقدان الوزن إنه غني بالألياف الغذائية التي تساعد على إبقائك ممتلئًا لفترة أطول ، لذا فإن اختيار الأطعمة الغنية بالألياف قد يساعدك على استهلاك سعرات حرارية أقل بشكل عام.

يمكن أن يساعد استبدال الأرز البني بالأرز الأبيض على تقليل دهون البطن أيضًا. تشير دراسات مختلفة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الأرز البني يزنون أقل من أولئك الذين يتناولون الأرز الأبيض.

للسيطرة على نسبة السكر في الدم بشكل طبيعي ، قم بتضمين الكربوهيدرات والدهون المنخفضة في نظامك الغذائي الأرز البني هو الخيار الأفضل لذلك. من المفيد التحكم في مستويات السكر في الدم لأنه يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض.

يعني انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم أن الطعام الذي تتناوله يتم هضمه بشكل أبطأ ولا يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد ذلك.

تشير الدراسات إلى أنه من خلال تناول ثلاث حصص يوميًا من الحبوب الكاملة مثل الأرز البني ، يمكنك تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة تصل إلى 32٪. يحتوي الأرز البني على حمض الفيتيك والألياف والبوليفينول الأساسي الذي يساعد في إطلاق السكريات بشكل أبطأ، مما يحافظ على صحتنا.

يعتبر الأرز البني عنصرًا أساسيًا مفيدًا يمكن إضافته بسهولة إلى النظام الغذائي اليومي لتحسين الجهاز الهضمي. تساعد الألياف الموجودة في الأرز البني على تنظيم حركات الأمعاء والحفاظ على انتظام حركات الأمعاء. لها نتائج ممتازة في علاج التهاب القولون والإمساك.

4: يضبط مستويات الكوليسترول

إنه خيار مفضل لكثير من الناس لأنه يحتوي على نسبة منخفضة من الكوليسترول. من المعروف أن الزيت الموجود في الأرز البني يقلل من مستويات الكوليسترول الضار (كوليسترول LDL) إلى حد كبير. ترتبط الألياف الموجودة في الأرز البني بالكوليسترول في الجهاز الهضمي وتساعد في إفرازه.

يساعد الأرز البني على تقليل مخاطر الخلل المعرفي واضطرابات التنكس العصبي. فهي غنية بالألياف التي تخفض مستويات الكوليسترول المعروف أنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي.

يمكن أن يساعد هذا الأرز في خفض نسبة الكوليسترول عن طريق استبداله بالعناصر الغذائية الصحية ، مثل الألياف. كما أنه مفيد في علاج أمراض مختلفة مثل مرض باركنسون ومرض الزهايمر. كما أنها تساعد في علاج الاكتئاب أو القلق أو التوتر.

يعمل الأرز البني بشكل مثير للدهشة في اكتئاب ما بعد الولادة. أظهر استهلاك هذا الأرز نتائج إيجابية لدى النساء المرضعات لتحسين المزاج المضطرب ومراحل الاكتئاب والتعب.

الأرز البني غني بالكالسيوم والمغنيسيوم يساعد في الحفاظ على صحة العظام. من المفيد علاج الحالات الطبية مثل التهاب المفاصل وهشاشة العظام.