شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تشعر بالعطش طوال الوقت؟.. تعرف على أبرز الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ على توازن مائي صحي ضروري للصحة الجيدة ويبدأ الشعور بالعطش عندما يحدث الجفاف، ومع ذلك ، في بعض الأحيان ، تشعر بالعطش أكثر من المعتاد بسبب الأمراض أو الأدوية أو الأنشطة التي تتجاوز طرق الجسم الطبيعية للبقاء متوازنًا، في هذا التقرير نتعرف على متى يكون العطش أمرًا طبيعيًا ومتى قد يكون علامة على أنك بحاجة إلى رعاية طبية، بحسب موقع "goodrx".

يأتي الشعور بالعطش عندما تتجمع مجموعة معقدة من الإشارات لتنبيه عقلك إلى أنك بحاجة إلى المزيد من الماء للبقاء في حالة توازن.

في بعض الأحيان ، يكون الشعور بالعطش واضحًا ، كما هو الحال في يوم حار عندما تتعرق كثيرًا أو بعد تمرين ثقيل.

ما هي كمية الماء في الجسم؟

يشكل الماء 55٪ إلى 60٪ من جسم الإنسان وبعض الأعضاء لديها أكثر بكثير من غيرها الدماغ والقلب 73٪ ماء والرئتان 83٪ ماء.

سبب احتياجنا للماء كثيرًا هو أنه ضروري لوظائف الجسم الرئيسية:

يساعدك الماء على التحكم في درجة حرارة جسمك.

عندما تشعر بالحرارة أثناء التمرين، فهذا ليس مجرد شعور - لقد ارتفعت درجة حرارة جسمك بالفعل.

والتعرق جزء مهم من كيفية تهدئتك يتبخر العرق الموجود على سطح بشرتك ، وبذلك ، يؤدي إلى خفض درجة حرارة جسمك إلى ما هو طبيعي بالنسبة لك.

يساعد الماء أيضًا في الحفاظ على عمل الجهاز الهضمي بسلاسة:

يعتمد تناول الطعام والهضم وإخراج البراز على الماء.

يساعد الماء الموجود في فمك على شكل لعاب على ترطيب الطعام الجاف حتى تتمكن من البلع.

تساعد عصائر الجهاز الهضمي ، التي تتكون من الماء والإنزيمات، على تكسير الطعام في المعدة حتى تتمكن من امتصاص العناصر الغذائية في الأمعاء الدقيقة.

أخيرً ، تمتص الأمعاء الغليظة الماء الزائد العائد من الجهاز الهضمي ، وبالتالي لا تفقد حركة الأمعاء.

الحفاظ على رطوبة الجسم أمر مهم في تجنب الإمساك. إذا كنت تعاني من الجفاف ، فإن الأمعاء الغليظة تعمل بجهد أكبر لامتصاص المزيد من الماء ، مما يجفف البراز ويجعل مروره صعبًا.

في بعض الأحيان يمكن أن يتسلل العطش إليك إذا كنت في مكان دافئ جدًا ، ولكن ليس شديد الحرارة ، فقد لا تلاحظ فقدان الماء من خلال العرق عندما لا يكون كافياً لتلطيخ بشرتك. إذا كان بولك داكنًا جدًا ، فهذه علامة على أن جسمك يحاول تركيز الفضلات وإعادة امتصاص أكبر قدر ممكن من الماء.

هناك أيضًا علامات خفية للعطش يمكن أن تختبرها. في بعض الأحيان ، تلاحظ فقط أن فمك جاف أو تبدأ في الشعور بالتعب أكثر مما تتوقع. يعتبر الصداع الخفيف أيضًا مؤشرًا جيدًا على أنك قد تكون حقًا أكثر عطشًا من أي شيء آخر. الدوخة هي أيضا إشارة جيدة.

هناك بعض الأسباب للعطش المستمر والتي تحتاج إلى عناية طبية.





يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى الشعور بالعطشإذا كان هناك الكثير من السكر في مجرى الدم ، فإن ذلك يضع الكثير من الضغط على جسمك. يمكن أن يؤدي مرض السكري الذي يتم التحكم فيه بشكل سيء إلى الشعور بالعطش الشديد ، بحيث تشرب المزيد. هذا الماء الزائد هو ما يستخدمه جسمك لتركيز السكر في البول ، بحيث يمكنك أيضًا التبول أكثر من المعتاد للتخلص من السكر الزائد.

عندما يكون لديك داء السكري من النوع الخاضع للسيطرة السيئة ، فهناك الكثير من السكر في مجرى الدم. إحدى الطرق التي يستخدمها جسمك للتخلص من هذا السكر الزائد هي تركيزه في البول ، الأمر الذي يتطلب شرب الكثير من الماء. يؤدي السكر الزائد إلى نشوء عطش أكثر وضوحًا من المعتاد. هذا النوع من العطش هو علامة على التماس العناية الطبية. مرض السكري الكاذب ينتج مرض السكري الكاذب عن نقص الهرمون ، وعادة ما يكون نتيجة مشكلة في إحدى المناطق المركزية في الدماغ التي تتحكم في الكثير من توازن الهرمونات لدينا. يؤدي إلى التبول المفرط هذا يجعلك تشعر بالعطش أكثر من المعتاد هذه حالة نادرة جدًا.

ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدميمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم إلى الشعور بالعطش لأن جسمك يحاول تركيز الكالسيوم الزائد في البول ، لذا فإنك تتبول أكثر وتصاب بالجفاف قليلاً.