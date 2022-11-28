شكرا لقرائتكم خبر عن لتقليل مخاطر الإصابة من السرطان.. أضف 7 أطعمة شتوية لنظامك الغذائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المغذيات النباتية هي مواد موجودة في الفواكه والخضروات توفر دفاعًا ضد البكتيريا والفطريات وغيرها من الأخطار، تحتوي هذه المواد أيضًا على عناصر تفيد صحة الإنسان ، والتي تساعد في الوقاية من أمراض مثل السرطان.

بالطبع، لا يمكن لأي وجبة سحرية أن تمنع السرطان تمامًا أو توقف انتشاره، يعد النظام الغذائي الغني بالحبوب الكاملة والفواكه والخضروات مكانًا رائعًا للبدء، يجب أن تحتوي أيضًا على أطعمة غنية بالعناصر الغذائية، تشير الأبحاث إلى أن أطعمة معينة ضمن تلك الفئات تتميز بقدرتها على مكافحة السرطان،إليك أفضل الأطعمة الشتوية الخارقة لإضافتها إلى نظامنا الغذائي لتقليل خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

أفضل الأطعمة الشتوية التي يجب تناولها للمساعدة في الوقاية من السرطان:1. الطماطم

الطماطم (البندورة) هي سلاح خطير لسرطان البروستاتا وأمراض القلب والأوعية الدموية بسبب لونها الأحمر ، فهى تحتوى على اللايكوبين ، وهو مادة كيميائية نباتية قوية مضادة للأكسدة توجد في الغالب في الطماطم ، هي المسؤولة عن اللون الأحمر، أظهرت العديد من الدراسات أن النظام الغذائي الغني بالليكوبين يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

2. الكركم

الكركمين ، مادة موجودة في الكركم ، لديها القدرة على قمع الخلايا السرطانية ، بما في ذلك تلك المسؤولة عن سرطان الثدي والجهاز الهضمي والرئة والجلد، أظهرت الدراسات أنه بسبب خصائصه القوية في حماية الخلايا ومضادات الأكسدة والمضادة للالتهابات ، فإنه يمكن أن يمنع بشكل كبير ويثبط تطور سرطان الثدي.

3. الفاصوليا

الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفول قد تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وفقًا للاختبارات المعملية ، تحتوي الفاصوليا على مواد تمنع السرطان مثل الأحماض الفينولية والأنثوسيانين، مادة الفلافونويد التي تسمى الأنثوسيانين مسؤولة عن اللون الداكن للفاصوليا الحمراء والسوداء، هناك القليل من الأدلة المتضاربة حول العلاقة المباشرة بين تناول الفاصوليا وخطر الإصابة بالسرطان.

4. عين الجمل

جميع المكسرات مغذية بشكل لا يصدق ، قد يبرز عين الجمل بسبب قدرته على مكافحة السرطان، أظهرت بعض الدراسات أن أحماض أوميجا 3 الدهنية وتوكوفيرول ، وهي مواد نشطة بيولوجيًا موجودة في عين الجمل، تمنع نمو الأورام أي مركب له نشاط فيتامين هـ، علاوة على ذلك ، فهي تحتوي على فيتوسترولس ، والتي تشبه جزيئات الكوليسترول، قد يتم حظر مستقبلات هرمون الاستروجين لخلايا سرطان الثدي بواسطة فيتوستيرول.

5. البروكلي

البروكلي هو أحد أفضل الأطعمة لمكافحة سرطان البروستاتا والقولون والمثانة، إنه التركيز الوحيد من مادة السلفورافان ، وهي مادة عالية الفعالية تزيد من آليات دفاع الجسم وتزيل العوامل المسببة للسرطان، يحتوي على الألياف ، والتي لها مزاياها الخاصة وتساعد في تلبية متطلباتك اليومية من الألياف.

6. الثوم

يوقف الثوم نمو الخلايا السرطانية عن طريق تعزيز نشاط الضامة والخلايا القاتلة الطبيعية، يبدو أن أفضل طريقة للاستفادة من خصائص الثوم المضادة للالتهابات هي تناوله نيئًا ، مثل الطهي أو التخليل ، فهو يحط من مركبات الحماية.

7. البصل

ينتمي كل من البصل والثوم إلى عائلة نباتات الأليوم ، والتي لها تاريخ طويل من الاستخدام في الطب التقليدي وهي حاليًا موضوع بحث مكثف من قبل العلماء بسبب خصائصها المضادة للأكسدة وقدرتها الواضحة على منع نمو الخلايا السرطانية، ثبت أن تناول الكثير من البصل يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة، الكيرسيتين الفلافونويد المضاد للسرطان موجود أيضًا في الأطعمة مثل البصل.