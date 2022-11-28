شكرا لقرائتكم خبر عن الفواكه المجففة والمكسرات وجبة خفيفة صحية تسد جوعك في الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الفواكه المجففة والمكسرات من الأطعمة ذات الفوائد الصحية العالية، ومع اقتراب فصل الشتاء فإن هذه الفاكهة تساعدك على الشعور بالشبع والامتلاء في ظل برودة الجو، حيث يمكن تناولها كوجبة صحية خفيفة بين الوجبات الرئيسية، في هذا التقرير نتعرف على كمية الفاكهة الجافة والمكسرات التي يجب أن تأكلها لتجنب أي مضاعفات صحية؟، بحسب موقع "Health".

والفواكه المجففة تشمل الخوخ والزبيب والمشمش والتين والبرقوق، أما المكسرات مثل: اللوز والكاجو والجوز لكن الفول السوداني لا يُصنف على أنه مكسرات ، بل من البقوليات. ما هي كمية الفاكهة المجففة الآمنة لتناولها؟ يخطئ الكثيرون في تناول الفواكه الجافة بكميات كبيرة وعند تناول الفواكه الجافة مثل حفنة من الزبيب والتين والبرقوق يوميًا وبكمية كبير تزيد من نسبة الكوليسترول الضار LDL وتعني مستويات الجلوكوز الصائم. من ناحية أخرى ، تظهر المكسرات ، مثل اللوز والجوز ، استجابة إيجابية حيث أدى استهلاك الجوز إلى خفض الكوليسترول الكلي وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة والبروتين البروتيني ب والدهون الثلاثية.

وتلعب الأطعمة النباتية المناسبة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة دورًا كبيرًا"

لذلك ، في حين أن المكسرات قد تقلل من نسبة الكوليسترول الضار ، فإن بعض المكسرات مثل اللوز والكاجو تحتوي على نسبة عالية من الأوكسالات التى يمكن أن يتسبب استهلاكها المفرط في حدوث حصوات أكسالات الكالسيوم في الكلى أو تفاقمها.

ومع ذلك ، فإن تناول القليل منها مع الأطعمة الغنية بالكالسيوم يمكن أن يقلل من المخاطر فقط اخلط المكسرات مع بعض الزبادي.

قال الخبراء إن معظم المكسرات صحية بشكل عام وبافتراض عدم وجود مشاكل صحية ، فإن أربع إلى ست حصص في الأسبوع من المكسرات غير المملحة تعد معيارًا جيدًا للبالغين.





تناول حبة بندق برازيلية واحدة في اليوم يضيف السيلينيوم وهو أمر رائع للأشخاص الذين يعانون من الغدة الدرقية لكن من الأفضل مراجعة اختصاصي التغذية قبل اتباع ذلك. لا تحمص المكسرات في درجات حرارة عالية وينصح الخبراء بتجنب تحميص المكسرات في درجات حرارة عالية لفترة طويلة إذا كنت تبحث عن تخزين طويل الأجل ، فتأكد من تخزينها في مكان بارد مثل الثلاجة أو الفريزر. "الدهون المتعددة غير المشبعة في المكسرات المحمصة هي أكثر عرضة للأكسدة لكن"إذا كنت ترغب في تحميص المكسرات ، يجب أن تفعل ذلك على درجة حرارة منخفضة". وحذر الخبراء من أن الفواكه الجافة لا تفيد إلا عند تناولها بكميات قليلة.

المكسرات وفوائدهابعض المكسرات أكثر فائدة من غيرها على سبيل المثال ، اللوز والبندق وجوز المكاديميا والجوز مفيدة لصحة القلب.