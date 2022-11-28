شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن أن تسبب تمارين الصالة الرياضية نوبات قلبية؟.. إليك ما تحتاج إلى معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الآونة الأخيرة، ارتفعت أخبار حدوث النوبات القلبية في صالة الألعاب الرياضية، وتم تسجيل العديد من الحالات حول كيفية استسلام الأشخاص لأزمات قلبية مفاجئة أثناء جلساتهم الرياضية.

الآن السؤال هو ما العلاقة بين الاثنين؟ هل يمكن أن تؤدي التمارين في صالة الألعاب الرياضية إلى نوبة قلبية؟ اليوم ، في هذه المقالة سوف نلقي نظرة فاحصة على سبب زيادة حالات النوبات القلبية بين أولئك الذين يمارسون الرياضة بانتظام.

ما هي النوبة القلبية؟

وفقا لموقع " thehealthsite " تحدث الحالة عندما يتوقف تدفق الدم إلى عضلات القلب، يمكن أن يحدث هذا في المقام الأول بسبب تكوين جلطة دموية داخل الشرايين ، والتي يمكن أن تمنع تدفق الدم المعتاد إلى القلب.

وبدون الدم تفقد الأنسجة الأكسجين وتموت، ما هي العوامل المساهمة في هذه الحالة؟ السبب الأكثر شيوعًا لتكوين الجلطات الدموية هو تراكم الكوليسترول (مادة تشبه الشمع) أو تراكم الدهون داخل جدار الشرايين، تسمى هذه الدهون المتراكمة باللويحات ، والتي لها القدرة على التمزق ثم تكوين جلطات يمكن أن تمنع تدفق الدم المعتاد داخل القلب - مما يؤدي إلى نوبة قلبية.

ما هى النوبة القلبية أثناء العمل؟

لطالما عُرفت ممارسة الرياضة بانتظام بأنها ممارسة جيدة لتجنب المشكلات الصحية المتعلقة بالقلب، في الواقع، ممارسة الرياضة بانتظام مفيد لصحة القلب، ولكن عندما لا يفهم الشخص أين يتوقف ومقدار التمرين أكثر من اللازم ، تحدث حوادث مؤسفة.

كيف تعرف إذا كنت تبالغ في ذلك؟ هناك بعض الأعراض المنبهة التي قد يعطيها جسمك عندما يكون القلب ليس على ما يرام أثناء التمرين.

ما هى أعراض النوبة القلبية الوشيكة أثناء التمرين؟

يجب على الشخص أن يدرك أنه عندما يحدث شيء غير عادي بالجسم ، ستكون هناك بعض الأعراض التي قد تظهر على الجسم، إليك بعض تلك الأعراض التي قد تخبرك أن الوقت قد حان للتوقف.

ألم صدر

التعرق بغزارة

ألم في الكتفين

خدر

تسارع ضربات القلب

غير قادر على موازنة الجسم بشكل صحيح

عدم القدرة على التنفس بشكل صحيح

خدر في مناطق الفك والرقبة والجزء العلوي من الجسم

بمجرد ظهور الأعراض المذكورة أعلاه، توقف، حيث يطلب جسمك استراحة من روتين التمرين الذي تتبعه، وفي الحالات الشديدة يجب زيارة الطبيب على الفور، أيضًا ، يجب على المرء إجراء فحوصات القلب كل عام. هذا تدبير احترازي يجب على المرء اتباعه للوقاية من مشاكل القلب.

ما هى المدة أو الوقت اللازم للتدريب ؟

كل جسم مختلف، والقدرة مختلفة أيضًا، لذلك ، يجب على الشخص فقط اتباع التعليمات التي يقدمها المدربون وعدم اتباع ما يفعله الآخرون، من المهم أيضًا إبلاغ مدربي الصالة الرياضية بالظروف الصحية الأساسية التي تعاني منها، سيساعد هذا المدرب على تحديد المقدار المناسب من التمارين التي يمكن لجسمك القيام بها.

وفقًا للخبراء، فإن التمارين المعتدلة مثل المشي السريع والركض والسباحة وركوب الدراجات مفيدة للجسم وهي أيضًا كافية للحفاظ على صحة القلب، ومع ذلك ، إذا أراد المرء أن يكون لديه جسم متراكم ، فإن التمارين الشديدة ورفع الأثقال ليست ضارة أيضًا.

لكن بالنسبة لمريض القلب ، يمكن أن يكون مميتًا، لذلك ، يوصى بشدة أن يتبع المرء روتينًا للتمرين حتى يتمكن جسمه من التعامل معه، لا شيء إضافي جيد حتى يكون لديك مدرب لإرشادك.

عندما تفرط في جلسات التمرين، فإنها تخلق نبضًا هائلاً من الأدرينالين يمكن أن يتسبب في ارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، مما قد يؤدي إلى نوبات قلبية مفاجئة أو سكتة قلبية (غالبًا ما تسبب الوفاة أيضًا!).

لذلك فإن خلاصة القول هي إذا كان هناك أي تمرين يجعلك متعبًا للغاية ، أو يمنحك وقتًا صعبًا في التنفس بشكل صحيح ، أو يجعلك تشعر بالغثيان ، أو تجعلك تشعر وكأنك ستنهار، فهذه علامة تحذير لك للتوقف حينها وهناك.