شكرا لقرائتكم خبر عن لتقوية مناعتك فى الشتاء.. إليك 7 أطعمة غنية بالزنك أبرزها البقوليات والبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الزنك ضروريًا لتعزيز مناعتنا خاصة في موسم الشتاء، فالمغذيات ضرورية للحفاظ على التمثيل الغذائي الصحي ، والصحة العصبية ، والهضم ، والزنك عنصر حاسم نحتاج جميعًا إلى استهلاكه بشكل منتظم، ومع اقتراب فصل الشتاء ، من الأهمية بمكان تضمين ما يكفي من الزنك في نظامك الغذائي يوميًا لدرء الأنفلونزا والأمراض الأخرى، إليك أفضل الأطعمة الغنية بالزنك التي يجب أن تضيفها إلى نظامك الغذائي هذا الشتاء لتعزيز مناعتك، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

إليك أفضل الأطعمة الغنية بالزنك لإضافتها إلى نظامك الغذائي هذا الشتاء:1. البيض

يمكن أن تساعدك الكمية المعتدلة من الزنك في البيض في الوصول إلى هدفك اليومي، تم العثور على خمسة بالمائة من الكمية اليومية المطلوبة في بيضة واحدة كبيرة، يمكن العثور على 77 سعرة حرارية ، و 6 جرامات من البروتين ، و 5 جرامات من الدهون الجيدة ، وعدد من العناصر الغذائية الأخرى ، بما في ذلك السيلينيوم وفيتامين ب ، في بيضة واحدة كبيرة.

2. المكسرات

يمكنك زيادة استهلاكك للزنك عن طريق تناول المكسرات مثل اللوز والكاجو والصنوبر، مصدر جيد آخر هو الفول السوداني ، وهو في الواقع من البقوليات، إذا كنت تبحث عن جوز يحتوي على الكثير من الزنك ، فإن الكاجو يعد خيارًا رائعًا، لقد ارتبطت بانخفاض في عوامل الخطر للأمراض المختلفة ، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب.

3. الدجاج

يمكنك الحصول على كمية جيدة من الزنك من الدجاج بالإضافة إلى العديد من العناصر الهامة الأخرى، للحصول على الكمية اليومية الموصى بها من الزنك ، يمكنك تناول حساء الدجاج أو الدجاج المشوي فهى غنية بالبروتين الذي يساعد على تعزيز الطاقة ضد مسببات الأمراض.

4. بذور البطيخ

بذور البطيخ غنية بالزنك والمغذيات الدقيقة الأخرى بما في ذلك البوتاسيوم والنحاس، يمكنك إزالة اللب من البذور وتجفيفها في الشمس وتناولها كوجبة خفيفة أو يمكنك طحنها ودمجها في وجباتك، بذور البطيخ ممتازة للتحكم في نسبة السكر في الدم وصحة القلب والمناعة.

5. البقوليات

يمكن أيضًا العثور على الزنك في البقوليات مثل الحمص والعدس والفول، لمزيد من الزنك والمزايا الصحية الأخرى ، قم بتضمين الأطعمة مثل الحمص والفاصوليا السوداء في وجباتك، تعتبر البقوليات مصدرًا رائعًا للبروتينات والألياف والفيتامينات والمعادن منخفضة الدهون وعالية البروتين.

6. منتجات الألبان

الزنك هو واحد من العديد من المعادن الموجودة في منتجات الألبان، المصدران المهمان هما الحليب والجبن، فهي غنية بالزنك المتاح حيوياً ، مما يعني أن الجسم يمكن أن يمتص معظمه، يعد البروتين والكالسيوم وفيتامين د مجرد عدد قليل من العناصر الغذائية الأخرى الموجودة في منتجات الألبان والتي يعتقد أنها ضرورية لصحة العظام.

7. الحبوب الكاملة

يمكن العثور على بعض الزنك في الحبوب الكاملة مثل القمح والكينوا والأرز والشوفان، تحتوي منتجات الحبوب ، مثل البقوليات ، على فيتات تلتصق بالزنك وتعيق امتصاصه، بالمقارنة مع الحبوب المكررة ، تحتوي الحبوب الكاملة على نسبة أعلى من الفيتات وربما توفر كمية أقل من الزنك. ومع ذلك ، فهي أكثر صحة بكثير لصحتك، تأكد من دمج هذه الأطعمة طوال فصل الشتاء لتقليل خطر الإصابة بالعدوى وتعزيز مناعتك.