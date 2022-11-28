أفضل 5 أنواع حساء صحية لإنقاص الوزن في فصل الشتاء

بيروت - نادين محمد - مع انخفاض درجة الحرارة، يميل الكثيرون إلى الإفراط في تناول الطعام، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن، وفقًا لجامعة بوسطن، فإن تناول السلطة أو حساء الخضار قبل وجبتك يمنعك من الإفراط في تناول الطعام. فيما يلي أفضل 5 أنواع حساء يمكنك تناولها في الشتاء وفقًا لموقع بولد سكاى الهندي.

1. شوربة الطماطم

لا يوجد شيء أفضل من تناول حساء الطماطم عند محاولة إنقاص الوزن، فهي منخفضة السعرات الحرارية والدهون، ومليئة بفيتامين C وبيتا كاروتين والعناصر الغذائية الأخرى، مما يجعلها مثالية لمن يرغبون في التخلص من الكيلوجرامات الزائدة وما عليك سوى توخي الحذر عند إضافة الكريمة والملح والسكر في الحساء.

2. شوربة الخضروات

حساء الخضار مليء بالعناصر الغذائية وقليل السعرات الحرارية. يمكنك إضافة خضروات مختلفة إلى حسابك مثل السبانخ والبروكلي والجزر والبازلاء والفليفلة، اعتمادًا على ذوقك المفضل.

تعد الخضروات منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف. وبالتالي، فهي تساعد في إنقاص الوزن عن طريق تعزيز الشبع وتخفيف آلام الجوع.

3. شوربة الدجاج

على الرغم من أن الدجاج يحتوي على دهون، إلا أنه ممتاز عند محاولة إنقاص الكيلوغرامات. فهو مليء أيضًا بالبروتين والكربوهيدرات والألياف والفيتامينات، وهي العناصر التي تساعد على الشعور بالشبع سريعاً، وكبت الشهية كما تحتوي على سعرات حرارية أقل، كما يمكن لمرق الدجاج أن يعزز مناعتك ويقلل الالتهاب.

4. حساء القرنبيط

يعتبر القرنبيط من الخضروات الشتوية الشهيرة. وهو حساء مغذٍ وصحي وقليل السعرات الحرارية يمكن أن يبقيك ممتلئة لفترة أطول.

حيث يحتوي الحساء على نسبة مرتفعة من البروتين، والذي يساعدك على الشعور بالشبع بشكل أسرع وأطول، يحتوي الحساء المصنوع من 100 جرام من القرنبيط على 25 سعرة حرارية فقط.

5. شوربة الفطر

حساء الفطر لذيذ ومن المعروف أنه يعزز فقدان الوزن وهو غني بالبروتين ومليء بالألياف وقليل الدهون، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأخرى. كما أن الفطر منخفض السعرات الحرارية وهو نبات يعزز الطاقة.

وجدت دراسة استمرت لمدة عام أجريت في كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة أن استبدال الفطر باللحوم الحمراء يقلل الوزن ومحيط الخصر وإجمالي الدهون في الجسم.

المصدر : موقع بولد سكاى الهندي

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