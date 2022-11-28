6 أساطير حول فقدان الوزن

بيروت - نادين محمد - يمكن أن تضر السمنة بالصحة وتؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع 2 وأمراض القلب وهشاشة العظام لذا، من المؤكد أن التخلص من الكيلوجرامات الزائدة تعد فكرة جيدة، ولكن فقدان الوزن ليس بهذه السهولة، فقد يبدو وكأنه عملية شاقة تتطلب الكثير من الجهود، ولكن في المقابل شيء آخر يجب مراعاته هو عدم تصديق كل ما تقرينه عن فقدان الوزن. لذا، إليك بعض الأساطير المرتبطة بفقدان الوزن والتي يجب أن تتوقفي عن تصديقها الآن.

1-يمكنك فقدان الوزن في منطقة واحدة في كل مرة

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لا يمكنك استهداف منطقة معينة دون التركيز على جسمك بالكامل. الطريقة الصحيحة لفقدان الوزن هي تناول الطعام بشكل صحيح وممارسة الرياضة.

سيساعدك اتباع نظام غذائي صحي على الحفاظ على لياقتك، وستعمل التمارين الرياضية على تقوية عضلاتك، مما يساعدك على تحقيق النتائج المرجوة.

2- الرجيم يقوم فقط على الحرمان

عندما تحرم جسمك من السعرات الحرارية فسوف يضر جسمك أكثر مما ينفع، ويمكن أن يؤثر ذلك على الجوع والهرمونات التي تنظم وزن الجسم.

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3-تجنب الكربوهيدرات إذا كنت تريدين التخلص من الدهون

نعم، تناول نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات صحي لك وفعال لفقدان الوزن. لكن هذا لا يعني أنك بحاجة إلى تجنب الكربوهيدرات. طالما أنك تحدين من تناول الكربوهيدرات وتزيدين من تناول البروتين، فستتمكنين من إنقاص الوزن بشكل فعال.

4-يجب الابتعاد عن الدهون

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تمامًا مثل السعرات الحرارية، ليست كل الدهون سيئة. قد يبدو التخلي عن الدهون الغذائية فكرة جيدة، لكنها ليست كذلك. الدهون الصحية مفيدة للدماغ والجلد والشبع وفقدان الوزن. تحتوي الأطعمة مثل المكسرات وزبدة الجوز والبذور والأفوكادو والأسماك الدهنية على دهون، لكن هذه الأطعمة تجعلك تشعرين بجوع أقل وتساعدك على إنقاص الوزن.

5-من الجيد استخدام أدوية إنقاص الوزن

يلجأ الكثيرون إلى أدوية ومكملات إنقاص الوزن في محاولة لإنقاص الوزن بأسرع ما يمكن. يمكن أن تكون تلك الأدوية ضارة للغاية بصحتك. إذا كنت لا تزالين ترغبين في ذلك، فيجب عليك استشارة أحد المتخصصين وطلب المشورة.

6-تناولي طعامًا أقل، وتمرن أكثر

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أظهرت العديد من الدراسات أنه يجب أن يكون هناك توازن عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن. يعد حرق المزيد من السعرات الحرارية أمرًا مهمًا لفقدان الدهون، فيعد تناول كميات أقل من الطعام وزيادة الحركة هي نصيحة غير فعالة قد لا تعمل على المدى الطويل .

المصدر " هيلث لاين

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