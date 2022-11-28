طريقة استخدام عشبة المدينة

بيروت - نادين محمد - عُشبة المدينة هي شجيرة موطنها البحر الأبيض المتوسط ​​وآسيا، وتُعرف باسم "كف مريم" واسمها العلميّ (Vitex Agnus-Castus)، وتحتوي بذورها على مواد كيميائية يبدو أنها تؤثر على العديد من الهرمونات المشاركة في الدورة التناسلية الأنثوية.

استخدامات عشبة المدينة

وعادة ما تستخدم النساء عشبة المدينة vitex agnus-castus للحالات المتعلقة بالدورة الشهرية مثل آلام الثدي ومتلازمة ما قبل الحيض (PMS)، كما أنها تستخدم لكسور العظام والعقم وأعراض سن اليأس والعديد من الحالات الأخرى، ولكن لا يوجد دليل علمي جيد يدعم معظم هذه الاستخدامات.

ربما فعّالة

يشير بعض الأطباء إلى أن تناول عشبة المدينة فيتكس agnus-castus عن طريق الفم يخفف من آلام الثدي أثناء الدورة الشهرية، ومتلازمة ما قبل الحيض، كما تساعد في حالات تقلب المزاج والغضب والصداع.

غير فعّالة

ولكنها ربما غير فعّالة فيما يتعلق بالتئام العظام المكسورة.



الآثار جانبية

عندما تؤخذ عشبة المدينة عن طريق الفم كمكمل غذائي: فمن المحتمل أن يكون مستخلص فاكهة Vitex agnus-castus آمنًا عند استخدامه لمدة تصل إلى 3 أشهر، وقد تشمل الآثار الجانبية اضطراب المعدة والإرهاق وصعوبة النوم. لا توجد معلومات موثوقة كافية لمعرفة ما إذا كانت بذور vitex agnus-castus آمنة أو ما هي الآثار الجانبية التي قد تكون.

وفي الحالات الحساسة للهرمونات مثل الانتباذ البطاني الرحمي، والأورام الليفية الرحمية؛ أو سرطان الثدي أو الرحم أو المبيض: يمكن أن يؤثر Vitex agnus-castus على الهرمونات وقد يؤثر على مستويات هرمون الاستروجين، ولا يُستخدم فيتكس agnus-castus إذا كنت تعاني من حالة حساسية للهرمونات.



حبوب منع الحمل (أدوية منع الحمل) وعشبة المدينة VITEX AGNUS-CASTUS

يبدو أن عشبة المدينة Vitex agnus-castus يغير مستويات الهرمون في الجسم، وحبوب منع الحمل تحتوي أيضاً على هرمونات، وقد يؤدي تناول فيتكس agnus-castus جنبًا إلى جنب مع حبوب منع الحمل إلى تقليل آثار حبوب منع الحمل وزيادة فرصة الحمل، أما إذا كنت تتناول حبوب منع الحمل مع فيتكس agnus-castus ، فاستخدم وسيلة إضافية لتحديد النسل.

يتفاعل هرمون الاستروجين مع عشبة المدينة VITEX AGNUS-CASTUS

يبدو أن Vitex agnus-castus يغير مستويات الهرمون في الجسم. قد يؤدي تناول فيتكس agnus-castus جنبًا إلى جنب مع حبوب الإستروجين إلى تقليل تأثيرات حبوب الإستروجين.



الجرعات

تُتسخدم عشبة المدينة Vitex agnus-castus كمكمل غذائي، وغالبًا ما تُستخدم من قبل البالغين بجرعات من 3.2-40 مجم عن طريق الفم يوميًا لمدة تصل إلى 6 أشهر، ومن المهم التحدث مع طبيبك لمعرفة الجرعة المناسبة لكِ.

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المصدر: webmd

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