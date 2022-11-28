شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أغذية صحية للنساء المصابات بسكري الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الحمل مرحلة رائعة في حياة المرأة ولكنه يأتي أيضًا مع العديد من المشاكل الأخرى، خلال هذه المرحلة ، تتلاشى الهرمونات في جسم المرأة، هناك تقلبات متكررة تؤدي إلى تعرض أجسامهم لخطر الإصابة بأمراض أخرى، أحدها مرض السكري.

تسمى هذه الحالة بسكري الحمل، وعلى الرغم من أنها قد لا تظهر أعراضًا واضحة، إلا أنها شائعة ويمكن اكتشافها، لكن لا تقلق؛ يمكن معالجة هذه المضاعفات باتباع نظام غذائي جيد، وفقا لموقع " health site".

كل أنواع الحبوب

تحكم في مستويات السكر في الدم عن طريق تناول الكربوهيدرات المعقدة، استبدل الحبوب المكررة مثل الأرز الأبيض والحبوب غير المصقولة مثل القمح المكسور أو القمح الكامل أو الشوفان أو الكينوا أو الدخن أو الذرة الرفيعة أو الأرز شبه المصقول.

تمنع هذه الحبوب الارتفاع المفاجئ في مستوى السكر في الدم وهو أمر محفوف بالمخاطر بشكل خاص أثناء الحمل.

البقوليات

احتفظ بالعدس والبقوليات الكاملة كجزء من وجبتك اليومية، تحتوي هذه الأطعمة على كميات قليلة جدًا من الكربوهيدرات وسيظل سكر الدم متوازناً خلال فترة الحمل لكن ، تناولها فقط في شكل مطبوخ.

الخضروات

تعتبر الأطعمة غير النشوية ضرورية للنظام الغذائي للنساء المصابات بسكري الحمل، تناول المزيد من الألياف من شأنه أن يعزز الإطلاق البطيء للنشا من الحبوب، تجنب الجذور والدرنات مثل الجزر والبطاطا

الفاكهة

من المفاهيم العامة تجنب الفاكهة عندما يرتفع سكر الدم، يُنصح بتناول 200 جرام من الفاكهة يوميًا ولكن يجب تجنب أي نوع من العصير، الفاكهة الموصى بها هي التفاح، البرتقال، الجوافة ، الشمام ، الفراولة ، البرقوق ، الرمان ، الأفوكادو.

منتجات الألبان والدواجن

تعتبر منتجات الألبان والدواجن صحية للغاية ويوصى بها بالتأكيد للنساء المصابات بمرض سكري الحمل، فهي مصادر كبيرة للبروتين والكالسيوم وتعزز الهضم والأمعاء الصحية.