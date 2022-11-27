شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أشياء مهمة يفعلها فيتامين بـ 12 لعقلك وجسمك.. منها صحة الأعصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساعد فيتامينات "ب" الثمانية الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة، وتلعب جميعها دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة الشعر والأظافر والعينين والكبد والجهاز العصبي، وفيتامين ب 12 عنصر غذائي مهم بشكل خاص لأنه يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء والحمض النووي، في هذا التقرير نتعرف على 4 أشياء مهمة يفعلها فيتامين ب 12 لعقلك وجسمك، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر". 4 أدوار أساسية يلعبها فيتامين ب 12 في الجسم ​1. فيتامين ب 12 ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء يلعب فيتامين ب 12 دورًا مهمًا بشكل خاص في تكوين خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. يساهم فيتامين ب 12 في العملية المعقدة لصنع الهيموجلوبين، وهو البروتين الموجود داخل خلايا الدم الحمراء الذي يحمل الأكسجين.

ينشط B12 المادة الكيميائية "succinyl CoA" التي يتحول الجسم في النهاية إلى الهيموجلوبين.

بدون فيتامين B12، لا يستطيع الجسم إنتاج ما يكفي من الهيموجلوبين لإنتاج خلايا الدم الحمراء التي تعمل بكامل طاقتها، وفقًا لكليفلاند كلينك.

يمكن أن يؤدي نقص خلايا الدم الحمراء الصحية بسبب نقص فيتامين ب 12 إلى فقر الدم الذي يسبب الألم وصعوبة المشي وفقدان الذاكرة وتغيرات المزاج ومشاكل الرؤية. 2. دورًا مهمًا في تكوين الحمض النووي يساعد فيتامين ب 12 في تحفيز العمليات البيولوجية التي تخلق الحمض النووي والحمض النووي الريبي، وفقًا للمعاهد الأمريكية للصحة. الأشخاص الذين يعانون من نقص في فيتامين B12 يصنعون الحمض النووي ببطء نظرًا لأن الحمض النووي هو اللبنة الأساسية لجميع الخلايا ، فإن الأشخاص الذين ليس لديهم ما يكفي من فيتامين ب 12 يمكن أن يصابوا بفقر الدم الضخم الأرومات ، عندما ينتج الجسم خلايا دم حمراء كبيرة وغير طبيعية.

تنص المنظمة الأمريكية للاضطرابات النادرة على أن الأشخاص المصابين بفقر الدم الضخم الأرومات يمكن أن يصابوا بأعراض عصبية بما في ذلك:

وخز أو تنميل في اليدين والقدمين

مشاكل التوازن

فقدان البصر

ارتباك

اكتئاب

نوبات ذعر 3. يحافظ فيتامين ب 12 على صحة الأعصاب وسلامتها وفقًا لجمعية علم الأعصاب الإدراكي، تُعرف B12 و B1 و B6 بفيتامينات B "الموجه للأعصاب" لأنها تلعب دورًا في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي المركزي والمحيطي. يساعد فيتامين ب 12 في تكوين المايلين ، وهو غلاف واقي ملفوف حول الأعصاب. تسمح أغلفة المايلين للأعصاب بإرسال نبضات كهربائية إلى الأعصاب الأخرى بسرعة وكفاءة ، وفقًا لكليفلاند كلينك.

إن المغذيات تلعب أيضًا دورًا مهمًا في تكوين أعصاب جديدة وإصلاح الأعصاب بعد الإصابة يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى حدوث "مشكلة صحية هائلة" ، تظهر في انهيار النخاع الشوكي في الدماغ، وتلف الأعصاب خارج الدماغ ، وضعف الوظيفة الإدراكية.

4. القليل من فيتامين ب 12 يمكن أن يضعف العظامتم ربط المستويات المنخفضة من فيتامين ب 12 بهشاشة العظام أو ضعف العظام. وجدت مراجعة أن نقص فيتامين ب 12 قد يحفز الجسم على صنع الخلايا التي تكسر العظام.

ومع ذلك، فإن الكثير من فيتامين ب 12 يمكن أن يضر عظامك أيضًا. وجدت دراسة أجريت على 75000 امرأة في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث أن أولئك الذين يتناولون المكملات الغذائية التي تتجاوز بكثير الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين ب 12 كانوا أكثر عرضة لكسر الورك.

أشياء يفعلها فيتامين ب 12 للجسم، أدوار فيتامين ب12، فيتامين ب 12، وظائف فيتامين ب12