شكرا لقرائتكم خبر عن بتعانى من مقاومة الأنسولين.. أهم 4 نصائح لتجنب زيادة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مقاومة الأنسولين هي حالة تصبح فيها خلايا الجسم أقل حساسية للأنسولين بمرور الوقت، يستجيب البنكرياس عن طريق إنتاج المزيد من الأنسولين، يحدث على مدى سنوات عديدة ويمكن أن يؤدي إلى السمنة ومرض السكري من النوع 2، يمكن أن تمنع بعض خيارات نمط الحياة مقاومة الأنسولين أو تحسنها، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

ما هو الانسولين؟

الأنسولين هو هرمون أساسي يتحكم في كمية السكر في الدم، تقوم مجموعة من الخلايا في البنكرياس تسمى الجزر بإنتاج الأنسولين ثم إطلاقه في مجرى الدم في أوقات محددة، يعمل الأنسولين كمفتاح يفتح خلايا الجسم للسماح بدخول السكر، ثم تستخدم الخلايا هذا السكر كوقود، عندما تأكل الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات ، فإن جسمك يقسم الكربوهيدرات إلى سكريات بسيطة ويحولها إلى جلوكوز، تستخدم جميع الخلايا الجلوكوز وهو مصدر الطاقة الرئيسي في الجسم. بدون الأنسولين ، لا يمكن استخدام الكربوهيدرات التي تتناولها لتزويد جسمك بالطاقة.

العلاقة بين الأنسولين والوزن

عندما تأكل كربوهيدرات أكثر مما تحتاج ، فإن البنكرياس يشعر بذلك ويطلق كميات أعلى من الأنسولين في الدم، يأخذ الأنسولين السكر الإضافي الذي لا يمكن استخدامه في الوقت الحالي ويخزنه في الخلايا الدهنية، هذا يؤدي إلى زيادة الوزن.

عندما يكون السكر في الدم مرتفعًا ، يرتفع الأنسولين أيضًا ، ويزداد تخزين الدهون، عندما تبدأ مستويات السكر في الدم في الانخفاض ، تقل كمية الأنسولين أيضًا ، ويتم تخزين طاقة أقل على شكل دهون، إن تناول كميات أقل من الكربوهيدرات يعني كمية أقل من الدهون المخزنة.

أساسيات مقاومة الأنسولين

بعد سنوات عديدة من ارتفاع مستويات الأنسولين في الدم ، تتوقف خلاياك عن الاهتمام به وتصبح مقاومة للأنسولين، يستجيب البنكرياس لهذا عن طريق صنع المزيد من الأنسولين، هذا يؤدي إلى حالة تسمى مقاومة الأنسولين.

لفترة من الوقت ، يؤدي الأنسولين الزائد وظيفته ، على الرغم من أنه يؤدي إلى تخزين إضافي للدهون، عندما تصبح خلاياك أكثر مقاومة ، ويكافح الأنسولين لأداء وظيفته ، يبقى المزيد من السكر في مجرى الدم، لا يمكن استخدام السكر في مجرى الدم للحصول على الطاقة ، كما أنه يتسبب في تلف الأوعية الدموية بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي في النهاية إلى مرض السكري من النوع 2

تشمل عوامل الخطر الأخرى ما يلي:

زيادة الوزن أو السمنة

سن 45 وما فوق

الخمول البدني

تاريخ من أمراض القلب أو السكتة الدماغية أو سكري الحمل أو متلازمة تكيس المبايض (PCOS)

كيفية منع أو تحسين مقاومة الأنسولين:

مفتاح منع مقاومة الأنسولين والحفاظ على الوزن هو التحكم في كمية الأنسولين التي يفرزها جسمك، إذا تم التحكم في مستويات الأنسولين ، فمن غير المرجح أن تصبح الخلايا مقاومة وسيتم تخزين طاقة أقل على شكل دهون.

هناك عدة طرق يمكنك من خلالها تقليل كمية الأنسولين التي يطلقها جسمك في الدم:حافظ على انخفاض الكربوهيدرات:

عندما تأكل كمية أقل من الكربوهيدرات ، يستجيب جسمك تلقائيًا بإفراز كمية أقل من الأنسولين، يمكن أن يؤدي انخفاض كميات الأنسولين إلى تقليل تخزين الدهون وتقليل فرصة أن تصبح خلاياك مقاومة للأنسولين، يمكن أن يساعد خفض تناول الكربوهيدرات في تقليل استجابة الأنسولين ويساعدك على إنقاص الوزن.

سيؤدي الانخراط في تمارين القلب والأوعية الدموية ، مثل ركوب الدراجات أو المشي ، إلى حرق المزيد من الجلوكوز وتخزين كميات أقل منه على شكل دهون.

احصل على قسط من النوم :

يمكن أن يساعد الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد، يرتبط الحرمان من النوم بارتفاع نسبة السكر في الدم وزيادة إفراز الأنسولين في الجسم.

اجعل العشاء وجبة خفيفة الكربوهيدرات :

عندما تنام ، يستخدم جسمك عادةً مخزون الدهون كوقود، إذا كنت تأكل الكثير من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات في وقت متأخر من اليوم ، فسوف يحرق جسمك بعضًا منها خلال الليل ويخزن الباقي على شكل دهون، تناول كمية أقل من الكربوهيدرات على العشاء لتجنب تخزين الدهون الزائدة.