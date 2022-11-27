شكرا لقرائتكم خبر عن الموز والطماطم والسبانخ.. اتحكم فى ضغط الدم بتناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى عدد من الآثار الجانبية مثل آلام الصدر والدوخة والصداع ، وفي الحالات الشديدة يمكن أن يؤدي أيضًا إلى نوبة قلبية، على الرغم من عدم وجود طريقة مباشرة لعلاج الحالة تمامًا ، يمكنك دائمًا التحكم في ضغط الدم من خلال الأدوية واتباع نظام غذائي صحي، يلعب النظام الغذائي دورًا محوريًا في إدارة ارتفاع ضغط الدم، إليك الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تحسين ارتفاع ضغط الدم، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

كشفت خبيرة التغذية لوفنيت باترا، عن الأطعمة التي يمكن أن تساعد في إدارة ضغط الدم المرتفع، هي الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم سيساعد في التحكم في ضغط الدم، حيث يمكن للبوتاسيوم أن يبطل تأثير الصوديوم على ضغط الدم، مقترحة زيادة استهلاك الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والسبانخ والطماطم.

وإليك 4 تغييرات في نمط الحياة تساعد في السيطرة على ضغط الدم:1. نظام غذائي صحي

من المتوقع أن يحافظ مرضى ارتفاع ضغط الدم على تناول الملح تحت السيطرة بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأطعمة المصنعة وغير المرغوب فيها غير مطروحة على المائدة.

2. فقدان الوزن

يمكن أن يؤدي فقدان وزن الجسم إلى خفض ضغط الدم بشكل ملحوظ ومع ذلك ، يجب على المرء ألا يقع في فخ الأنظمة الغذائية التقييدية بدلًا من ذلك ، اعمل على خلق عادات أفضل تستمر لفترة أطول.

3. النشاط البدني

سواء كانت اليوجا أو تمرينًا في صالة الألعاب الرياضية أو الجري ، قم بتضمين بعض أشكال التمارين البدنية في روتينك اليومي، حتى مستوى بسيط من النشاط البدني يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في ضغط الدم لديك.

4. الإقلاع عن التدخين

يمكن للإقلاع عن التدخين أن يخفض ضغط الدم ويقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب، حافظ على ضغط الدم تحت السيطرة ، من خلال الفحوصات المتكررة ، واتباع نظام غذائي صحي ، وأدوية موصوفة من قبل الطبيب.