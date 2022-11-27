شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة ومشروبات تسبب الصداع المتكرر.. أبرزها الشوكولاتة والحليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثير من الناس يعانون من الصداع باستمرار ، ولا يتوقعون أبدًا أن يكون المحفز شيئًا ما في نظامهم الغذائي، في بعض الأحيان، يتسبب تغير الطقس، والروائح القوية، والعطور، والأضواء الساطعة، الحيض في حدوث صداع، بينما لا يمكنك التحكم في العديد من هذه العوامل، وإليك بعض الأطعمة والمشروبات قد تكون السبب وراء صداعك، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

5 أطعمة ومشروبات يمكن أن تؤدي إلى الصداع المتكرر:1. الجبن

يحتوي على مادة التيرامين التي تسبب انقباض الأوعية الدموية مما يؤدي إلى حدوث صداع.

2. الشوكولاتة

قد لا يسبب لك تناول شوكولاتة واحدة صداعًا ، لكن تناول 4-5 قطع أو علبة كاملة قد يسبب لك صداعًا شديدًا لاحتوائه على مادة الكافيين والتيرامين.

3. الحليب والقهوة

يعتبر الحليب الآن سببًا شائعًا للصداع خاصةً إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز.

4. ثمار الحمضيات

تحتوي على الأوكتوبامين ، وهي مادة تسبب الصداع، يمكن للأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل الفواكه الحمضية أيضًا أن يصابوا بصداع مع البرتقال والليمون الحلو والجريب فروت.

5. المحليات الصناعية

تحتوي على الأسبارتام ، مما يقلل من مستويات الدوبامين ويؤدي إلى الصداع، والأطعمة الشائعة الأخرى المسببة للصداع هي الكرنب ، والأسماك المعلبة والفول السوداني، تجنب هذه الأطعمة إذا كنت تعاني في كثير من الأحيان من الصداع أو في أي وقت.