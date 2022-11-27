شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد صحية مذهلة للسبانخ.. منها تحسين الرؤية والتمتع ببشرة مشرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تكون السبانخ واحدة من أكثر الخضروات الورقية مليئة بالعناصر الغذائية ومتعددة الاستخدامات في المطبخ، بالإضافة إلى الفوائد الصحية المدعومة من الأبحاث، عند تناولها ستحصل على 16٪ من هدفك اليومي من فيتامين ج ، و 25٪ من احتياجاتك من حمض الفوليك ، و 26٪ من فيتامين أ اليومي ، و 200٪ من فيتامين ك المستهدف ؛ بالإضافة إلى بعض البوتاسيوم، وفقا لما نشره موقع "eatingwell".

5 فوائد صحية مذهلة للسبانخ1. احم عينيك

السبانخ مليئة بمركبين نباتيين - لوتين وزياكسانثين ، وعندما تأكل السبانخ ، تتراكم هذه المركبات في شبكية عينك ، وتتصرف مثل النظارات الشمسية قليلاً ، فتقوم بتصفية الضوء الأزرق، كما أنها تساعد في التخلص من الجذور الحرة الضارة في شبكية العين بشكل عام ، يمكن أن يساعد هذا في تقليل خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD ، السبب الرئيسي للعمى) ، وتشير الأبحاث الأولية إلى أن تراكم اللوتين في شبكية العين قد يحسن حدة رؤيتك إذا كنت لديك AMD.

2. بشرة أكثر إشراقًا

يوفر السبانخ الفيتامينات ومضادات الأكسدة المفيدة لبشرتك، قد يساعدك أيضًا في إعطائك توهجًا صحيًا، وجدت دراسة أجريت في أستراليا أن النساء اللواتي تناولن المزيد من الفواكه والخضروات (وعلى وجه التحديد السبانخ والبروكلي والذرة والعدس / الفاصوليا والمانجو والفواكه المجففة والتفاح والكمثرى) كان جلدهن أصفر مقارنة بنظرائهن.

3. عظام أقوى

السبانخ مليئة بفيتامين K ، وهو فيتامين يشارك في عملية التمثيل الغذائي للعظام - وقد أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يفتقرون إلى فيتامين K لديهم مخاطر أعلى للإصابة بهشاشة العظام. ولكن هناك أيضًا أبحاث (معظمها في الآسيويين) تفيد بأن تناول السبانخ والخضروات الخضراء الأخرى بانتظام قد يكون مفيدًا لكتلة العظام لديك.

4. تحسين ضغط الدم

توجد نترات طبيعية في السبانخ، قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي، في إحدى الدراسات الخاصة ، قام البالغون الأصحاء الذين تم إعطاؤهم إما مشروب السبانخ أو عصير الشمندر أو مشروب الجرجير ، بخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ في غضون ساعات قليلة من شرب الخضار.

5. تساعد على التعافى

قد تحسن مضادات الأكسدة الموجودة في السبانخ من تعافيك من ممارسة الرياضة. في دراسة صغيرة للعدائين ، كان أولئك الذين تناولوا السبانخ لمدة 14 يومًا قبل نصف الماراثون لديهم علامات أقل من الإجهاد التأكسدي وتلف العضلات بعد السباق مقارنةً بالعدائين الذين تناولوا دواءً وهميًا لمدة أسبوعين قبل يوم السباق.