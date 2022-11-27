شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك.. القلق يسبب حكة الجلد.. اعرف الأسباب وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القلق هو شعور بالرهبة أو عدم الارتياح أو الخوف، و يمكن أن يجعلك تشعر بالتوتر و يجعل قلبك ينبض بشكل أسرع ويجعلك تتعرق، ويعانى عدد الأشخاص من الحكة المرتبطة بالقلق ، والمعروفة أيضًا باسم الحكة النفسية، اعرف أسبابها وطرق علاجها وفقا لما نشره موقع " healthnews".

ما الذي يسبب حكة القلق؟

هناك العديد من الآثار الصحية المرتبطة بالقلق المزمن ، بما في ذلك بعض الآثار التي قد لا يكون الناس على دراية بها، أحد الأمثلة على ذلك هو الأمراض الجلدية، يمكن أن يؤدي الضغط النفسي والعاطفي المستمر إلى حكة جلدية شديدة ،تذكر أن بشرتك هي أكبر عضو في جسمك وتتواصل دائمًا مع عقلك. من خلال الجهاز العصبي ، يرسل الجلد إشارات من وإلى الدماغ حول بيئتك وأي مشاكل أخرى تؤثر عليها.

عندما تصبح استجابتك للضغط قوية جدًا ، يمكن أن تؤثر على هذه التفاعلات وتسبب أعراضًا حسية مختلفة ، بما في ذلك حرقان وحكة في الجلد، يمكن الشعور بالحكة الناتجة عن القلق في أي مكان على جلدك ، بما في ذلك وجهك وساقيك وفروة رأسك وذراعيك.

كيف يتم تشخيص الحكة والقلق؟

حتى لو عانيت من القلق والحكة معًا ، فمن المهم أن تتذكر أنه قد يكون لديك مشكلتان منفصلتان. قد يكون لديك قلق ، ولكن قد تكون حكة لديك مرتبطة بحالة مختلفة تمامًا. اعتمادًا على أعراضك ، سيرغب طبيبك في استبعاد الأسباب الأخرى لحكة الجلد ، بما في ذلك:

هربس

جلد جاف

الأكزيما

لدغات ولسعات الحشرات

الجرب

رد فعل تحسسي

صدفية

يمكن التعرف على معظم الحالات المذكورة أعلاه من خلال الفحص البدني ومع ذلك ، يمكن أن تؤدي حالات أخرى ، مثل فقر الدم والسكري وفشل الكلى والكبد ومشاكل الغدة الدرقية وبعض أنواع السرطان إلى حكة الجلد المزمنة، من المهم جدًا التحدث إلى طبيبك حول أعراض صحتك الجسدية والعقلية وتاريخك الطبي حتى يتمكن من استبعاد الحالات الأساسية الأخرى التي تتطلب علاجًا متخصصًا.

علاج القلق والحكة

يعتمد أفضل علاج على السبب الدقيق للقلق والحكة، بغض النظر عن السبب الجذري ، يمكن أن تؤثر الحكة المفرطة والمزمنة سلبًا على جودة حياتك بشكل عام، يجب عليك التواصل مع أخصائي الصحة العقلية لمعالجة أعراض القلق لديك.

إذا تضررت بشرتك أو أصيبت بسبب الحكة ، فقد يكون طبيب الأمراض الجلدية قادرًا على توجيهك إلى طريق الشفاء. عادةً ما يشمل علاج حكة الجلد ما يلي:

SSRIs عن طريق الفم (مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية) ، وهي شكل من أشكال مضادات الاكتئاب التي قد تساعد في تخفيف الحكة لدى البعض

الكريمات والمراهم ، بما في ذلك الكورتيكوستيرويدات

العلاج بالضوء ، والذي يمكن أن يكون مفيدًا في بعض الحالات

تشمل الطرق الأخرى "بالمنزل" التي يمكنك استخدامها لمعالجة حكة الجلد ما يلي:

استخدام مزيل الرطوبة لتقليل جفاف الهواء في منزلك

جرب الكريمات التي تصرف بدون وصفة طبية (OTC) أو غسول الكالامين لتهدئة البشرة

التحول إلى المرطبات الخالية من العطور والمضادة للحساسية

تجنب الحمامات الساخنة والملابس الخشنة وأشعة الشمس القاسية التي يمكن أن تهيج بشرتك

الحفاظ على أظافرك قصيرة لمنع تكسر الجلد من الحكة.