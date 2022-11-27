شكرا لقرائتكم خبر عن بتعانى من احتباس الماء.. 7 طرق لخسارة وزن الماء بشكل فعال من جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تحاول إنقاص الوزن مع تقليل تناول السعرات الحرارية، الحقيقة هي أن وزنك يتأرجح كل يوم ، يمكن أن تشير هذه الحالة إلى أنك استهلكت الكثير من الملح في يوم ما أو أن نظامك الغذائي كان ثقيل الكربوهيدرات في اليوم التالي، يمكن أن تكتسب وزنًا مائيًا إذا كنت تتناول الأطعمة المالحة المصنعة بشكل متكرر ، وفى السطور القادمة سنوضح ما هو وزن الماء وكيفية التخلص منه وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

ما هو وزن الماء؟

ينتج الوزن الزائد من الماء عن احتفاظ الجسم بعصارة الصفراء التي تفرزها الكلى بشكل طبيعي، يحدث احتباس الماء بشكل متكرر ويتأثر بعدة عوامل، يمكن أن يكون طعامك ، أو أسلوب حياتك ، أو التغيرات الهرمونية ، أو الدورة الشهرية ، أو الحمل ، أو رد فعل الجسم للتغيرات البيئية ، أو استخدام أدوية معينة عوامل مساهمة في مظهرك المنتفخ أكثر من المعتاد، يمكن أن يكون احتباس الماء ، المعروف أيضًا باسم الوذمة ، عرضًا لمرض أساسي ، ولكنه عادة ما يكون مجرد عابر في الأشخاص الأصحاء، ويمكن أن تساعد التعديلات المتواضعة في نمط الحياة.

ما الذي يسبب زيادة وزن الماء؟1. مستويات الصوديوم أكثر من اللازم

غالبًا ما يكون سبب الانتفاخ ووزن الماء هو عدم التوازن في نسبة الملح إلى الماء (على سبيل المثال ، الكثير من الصوديوم وعدم كفاية الماء) يؤدي عدم التوازن هذا إلى احتباس السوائل الزائدة في أنسجتك أو بين الأوعية الدموية.

2. الخمول البدني

قد "تتجمع" المياه في أطرافك السفلية إذا كنت تقضي وقتًا طويلاً جالسًا ،بعد يوم طويل من الجلوس أو حتى الوقوف دون حراك ، قد تلاحظ تورمًا بسيطًا في قدميك وكاحليك.

3. عدم التوازن الهرموني

يمكن للتغيرات الهرمونية التي تحدث بسبب الحيض والحمل أن تتسبب بالفعل في احتباس الأنسجة للكثير من الماء عند النساء على وجه الخصوص ، عادة ما تختفي هذه الزيادة في الوزن المائي من تلقاء نفسها.

4. الكثير من الكربوهيدرات

الجليكوجين هو شكل من أشكال تخزين الكربوهيدرات الموجود في العضلات والكبد، عادة ما يتم تخزين 3-4 جرام من الماء مع كل جرام من الجليكوجين، هذا يجب أن يفسر لماذا الشخص الذي يقلل من الكربوهيدرات يفقد الوزن بسرعة.

5. بعض الأدوية

يمكن أن تؤدي بعض الأدوية، بما في ذلك أدوية ارتفاع ضغط الدم ومضادات الالتهاب غير الستيروئيدية ومضادات الاكتئاب وأدوية العلاج الكيميائي ، إلى احتباس الماء.

كيف تفقد وزن الماء؟ 7طرق لانقاص وزن الماء بسرعة وبشكل طبيعي1. التقليل من تناول الملح

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الملح أو الصوديوم إلى احتفاظ الجسم بالماء على الفور، لتقليل استهلاكك اليومي من الملح والصوديوم ، استهلك كميات أقل من اللحوم المصنعة والمكسرات المملحة والمخللات والسلع المعلبة والحساء المعبأ والصلصات، كل هذه الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.

2. تناول وجبات غنية بالعناصر الغذائية

يرتفع هرمون الأنسولين بالكربوهيدرات ، ويزيد الأنسولين من احتباس الملح وإعادة امتصاص الماء في الكلى، استبدل الكربوهيدرات بالأطعمة الغنية بالبروتين والألياف والمعادن الصحية مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، قم بتضمين الشوكولاتة الداكنة واللوز والحبوب الكاملة والأعشاب والخضروات ذات الأوراق الخضراء.

3. زيادة تناول البوتاسيوم

يمكن موازنة نسبة الملح إلى الماء في جسمك عن طريق البوتاسيوم ، مما يساعد على تقليل احتباس الماء، الخضار الورقية والفاصوليا واللوز ومنتجات الألبان والخضروات النشوية هي أمثلة على الفواكه والخضروات التي تحتوي على البوتاسيوم.

4. هيدرات كافية

سيساعد الحصول على كمية كافية من الماء في نظامك كليتيك في التخلص من فائض الماء والصوديوم ، يجب أن تستهلك أكثر من ثمانية أكواب من الماء كل يوم لتجنب الجفاف واحتباس الماء. تنصح العديد من استراتيجيات إنقاص الوزن بالحصول على كمية كافية من الماء لأنها تعزز توليد الحرارة (تبديد الطاقة من خلال إنتاج الحرارة).

5. التخلص من التوتر

يتم إفراز الكورتيزول ، المسؤول عن التحكم في إنتاج الهرمون المضاد لإدرار البول ، بكميات أكبر استجابة للإجهاد، تقليل الإجهاد يحافظ على الكورتيزول و ADH عند المستويات المثلى ، مما ينظم توازن السوائل ويمنع احتباس الماء.

6. الحصول على قسط كاف من النوم

يتم الحفاظ على مستويات الترطيب في الجسم ، وتنظيم توازن الصوديوم ، وتقليل احتباس الماء مع النوم الكافي والصحي. احصل على ما لا يقل عن 8 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة.

7. أدخل الكافيين

الكافيين ، الموجود في الشاي والقهوة ، له تأثير مدر للبول قصير على الجسم ويساعد في التخلص من الماء الزائد ، وبالتالي يقلل من احتباس الماء، قد يجعلك الكافيين تتبول بشكل متكرر وعاجل.