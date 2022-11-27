شكرا لقرائتكم خبر عن ما تعتمدش على الملينات.. استشارى جهاز هضمى يقدم أحدث طرق علاج الإمساك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد عامر، استشارى الجهاز الهضمى والكبد بهيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية، عن أن هناك طرق حديثة لعلاج الإمساك المزمن وذلك طبقا لتوصيات الجمعية الأوروبية للجهاز الهضمى، موضحا أنه يجب التفرقة بين الإمساك العادى الذى قد نتعرض له جميعا نتيجة تغير نوعية الطعام عند السفر أو قلة الحركة أو عدم شرب الماء، والإمساك المزمن الذى يصاحب الشخص لفترة طويلة دون معرفة أسبابه.

وأوضح، أن الإمساك نسبته أكثر في السيدات عن الرجال بنسبة تصل من 2.2 إلى 1 ، مضيفا أنه يوجد أكثر في الرجال فوق سن الــ 65 عاما، بسبب قلة الحركة، وقلة شرب الماء، مشيرا إلى أن أول طريقة لعلاج الإمساك هو تغيير نمط الحياة من شرب الماء والسوائل إلى الحركة، والامتناع عن التدخين وتجنب الضغوط العصبية.

وأكد، أنه لابد من تشخيص المرض مبكرا لتحديد حالة المريض من البداية، وعما إذا كان حالته تتطلب الفحوصات مثل وجود دم بالبراز أو الشعور بالانتفاخ حيث يمكن اللجوء إلى المنظار أو الأشعة المقطعية أو السونار للتاكد من عدم وجود أورام بالجهاز الهضمى، موضحا، إنه يجب أن نفرق بين الإمساك اللحظى والمزمن، موضحا أنه قد يكون أعراض الإمساك مؤقتة عند تناول بعض الأطعمة أو دائمة نتيجة الإصابة بالأورام أو أمراض أخرى مصاحبة.

خلال المؤتمر

وقال، قد يتحسن الإمساك المؤقت ولكن الإمساك المزمن لابد من توافر بعض الشروط وهى: أن يدخل للتبرز أقل من 3 مرات في الأسبوع، ويستخدم ملينات أو وسائل مساعدة، ويكون في صعوبة في الإخراج، ويظل يعانى من الإمساك لمدة 3 شهور متصلة.

وينصح بعدم استعمال الملينات باستمرار لأنه قد يتعود عليها المريض، موضحا إنه يجب شرب المياه بكثرة، وتجنب الوجبات السريعة والحركة وشرب الميه أكل الخضار والبعد عن المعجنات والوجبات السريعة وتناول الالياف، مشيرا إلى أن استخدام بعض الوسائل للتخلص من الإمساك يكون تحت اشراف طبى مثل الحقن الشرجية والملينات لعدم التعود على استعمالها.

جاء ذلك خلال مؤتمر review A year in الذى اختتمت أعماله مؤخرا بالقاهرة، والذى استعرض الأمراض والمشاكل الطبية وآخر تطورات علاج هذه الأمراض خلال عام ، كما تم تدريب الأطباء من خلال ورش العمل.