شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة طفل بسببها فى تونس.. كل ما تريد معرفته عن بكتيريا الشيجيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن سجلت تونس وفاة طفلة تأثرا بإصابتهما بجرثومة "الشيجيلا" ودخول 6 أطفال آخرين في قسم العناية المركز جراء مضاعفات الإصابة بالجرثومة، مما أدى لانتشار حالة من الخوف في بين الإباء والأمهات هناك.

يقدم مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي"CDC" كل ما تريد أن تعرفه عن الشيجيلا..

وقالت، تسبب بكتيريا الشيجيلا عدوى تسمى داء الشيجيلات، حيث يعاني معظم المصابين بعدوى الشيجيلا من الإسهال (الدموي أحيانًا) والحمى وتقلصات المعدة، تبدأ الأعراض عادةً بعد يوم إلى يومين من الإصابة وتستمر لمدة 7 أيام، يتعافى معظم الناس دون الحاجة إلى مضادات حيوية، ومع ذلك، يجب إعطاء المضادات الحيوية للأشخاص الذين يعانون من مرض شديد والذين يعانون من حالات كامنة تضعف جهاز المناعة، يمكن للمضادات الحيوية تقصير مدة المرض (حوالي يومين) وقد تساعد في تقليل انتشار الشيجيلا للآخرين، يمكن أن يساعد غسل يديك كثيرًا بالصابون والماء الجاري واتخاذ إجراءات النظافة الأخرى على حمايتك وحماية أسرتك من العدوى.

الأعراض

عادةً ما يبدأ الأشخاص المصابون بعدوى الشيجيلا (داء الشيغيلات) في الشعور بالأعراض بعد يوم إلى يومين من ملامسة الجراثيم. تشمل هذه الأعراض: الإسهال الذي يمكن أن يكون دموي، ارتفاع الحرارة أو الحُمى، آلام في المعدة، الشعور بالحاجة إلى إخراج البراز حتى عندما تكون الأمعاء فارغة، بعض الناس لا تظهر عليهم أي أعراض.

تستمر الأعراض عادة من 5 إلى 7 أيام، ولكن قد يعاني بعض الأشخاص من أعراض في أي مكان من بضعة أيام إلى 4 أسابيع أو أكثر، في بعض الحالات، قد يستغرق الأمر عدة أشهر قبل أن تصبح عادات التبرز طبيعية تمامًا.

متى تتصل بطبيبك؟

يجب على الأشخاص المصابين بالإسهال الاتصال بطبيبهم إذا ظهرت عليهم أي من الأعراض التالية: الحُمى، الإسهال الدموي ، تقلصات أو آلام شديدة في المعدة، الجفاف.

التشخيص

يتم تشخيص العدوى عندما يتعرف المختبر على الشيجيلا في براز شخص مريض، يمكن أن يكون الاختبار عبارة عن مزرعة تعزل البكتيريا أو اختبار تشخيصي سريع يكتشف المادة الوراثية للبكتيريا.

العلاج

اتصل بمقدم الرعاية الصحية إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك مصابًا بإسهال دموي أو تقلصات شديدة في المعدة أو إيلامًا، خاصة إذا كنت تعاني أيضًا من الحمى أو تشعر بمرض شديد، أخبر مقدم الرعاية الصحية، إذا كنت تعاني من حالات طبية أخرى أو ضعف في جهاز المناعة، مثل عدوى فيروس نقص المناعة البشرية أو العلاج الكيميائي، لأنك قد تكون أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد.

وقال مركز السيطرة على الأمراض"CDC"، إنه يجب على الأشخاص المصابين بعدوى الشيجيلا شرب الكثير من السوائل لمنع الجفاف، كما يجب على الأشخاص المصابين بالإسهال الدموي عدم استخدام الأدوية المضادة للإسهال، مثل لوبراميد (إيموديوم) أو ديفينوكسيلات مع الأتروبين (لوموتيل)، قد تؤدي هذه الأدوية إلى تفاقم الأعراض، يمكن أن تقصر المضادات الحيوية من مدة إصابتك بالحمى والإسهال بحوالي يومين، مضيفا إنه يمكن تناول سيبروفلوكساسين وأزيثروميسين نوعان من المضادات الحيوية الموصى بها عن طريق الفم.

خطوات لمنع عدوى الشيجيلا

يمكن أن تنتشر جراثيم الشيجيلا بسهولة من شخص إلى آخر، ولا يتطلب الأمر سوى كمية صغيرة من الشيجيلا لإصابة شخص ما بالمرض.

أهم خطوات لتجنب الإصابة بالمرض

غسل اليدين تحت الماء

يمكن أن يُصاب الأشخاص بعدوى الشيجيلا (داء الشيجيلات) بعد وضع شيء ما في أفواههم أو ابتلاع شيء لامس براز شخص مصاب بعدوى الشيجيلا،

يمكنك تقليل فرص الإصابة بالعدوى باتباع النصائح التالية:

1.اغسل يديك بعناية بالماء والصابون خلال الأوقات الرئيسية:

2.قبل تحضير الطعام أو الأكل.

3. بعد الذهاب إلى الحمام، أو تغيير الحفاضات، أو التنظيف بعد ذهاب شخص إلى الحمام.

وكانت وزارة الصحة قد كشفت عن تسجيل 96 إصابة بالجرثومة أخطرها لدى الأطفال، محددة علامات الإصابة بالـ" شيجيلا" التي تضرب الجهاز الهضمي مخلفة آلام البطن والإسهال الدموي وارتفاعا في درجات الحرارة مما يتسبب في جفاف الجسم وهبوط الدورة الدموية، داعية للوقاية منها عبر تجنب المياه الملوثة وغسل اليدين باستمرار.

كما أعلنت الوزارة أنها بدأت أبحاثا ميدانية لرفع عينات من الأغذية والمياه من أجل التثبت من مصادر الجرثومة بمختلف مناطق البلاد.