للأم الجديدة.. نصائح لتقوية مناعة طفلك أبرزها الرضاعة الطبيعية

القاهرة - سامية سيد - للحفاظ علي مناعة طفلك الرضيع يجيب عليكي اتباع العديد من النصائح التي تعمل علي تقوية الجهازالمناعي بالجسم، للحد من الإصابة بالعدوي التي يكونون أكثر عرضة لهم، بعد الولادة.

نصائح لتقوية مناعة الأطفال الرضع، وفقًا لموقع "Clevelandclinic"، ومنها: - الرضاعة الطبيعية:أظهرت الدراسات أن الرضاعة الطبيعية في الستة الأشهر الأولى بعد الولادة تلعب دور كبير في تقوية مناعة الأطفال، والسبب أن حليب الأم يحتوي على أجسام مضادة تجعلهم أقل عرضة للإصابة ببعض الأمراض. - الاهتمامات بمواعيد التطعيمات: الاهتمام بجدول التطعيمات الإجبارية لأنها ضرورية للرضيع بعد الولادة، لحمايته من الإصابة ببعض الأمراض، مثل الحصبة والنكاف والجدري المائي، كما أنه من الضروري تطعيم الطفل سنويا بلقاح الإنفلونزا. - تجنب جلوس الأطفال عن التدخين السلبي: يجب إبعادهم عن الأشخاص المدخنين، لأن المواد الكيميائية الموجودة في دخان السجائر تظل في أجسامهم، مما يقلل من كفاءة جهازهم المناعي. - النوم الجيد:زيادة مناعة الطفل لا بد أن يحصل على قسط كاف من النوم يوميا بما يتناسب مع عمره، فقلة النوم تقلل قدرة الجسم على إنتاج السيتوكينات، وهي برويتينات مسئولة عن مكافحة العدوى وتقليل الالتهابات. - التغذية الجيدة:

يبلغ الطفل العمر المسموح فيه بتناول الطعام، يتعين على الأم أن تهتم بنظامه الغذائي، حيث يراعى أن تقدم له الأطعمة الصحية، مثل الخضراوات والفواكه، والبروتين.