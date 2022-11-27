أبرزها إنقاص الوزن .. 6 فوائد لتناول الشاي الأبيض تعرفي عليها

بيروت - نادين محمد - الشاي الأبيض مليء بالعناصر الغذائية الأساسية والمركبات الحيوية النشطة التي تساعد على إنقاص الوزن والمساعدة في علاج مرض السكري بجانب فوائده في تحسين صحة الجلد والشعر، وعلاج حب الشباب وتحسين صحة الكبد والكلى. إليك مجموعة كبيرة من الفوائد الصحية للشاي الأبيض:

1. إنقاص الوزن

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يساعد الشاي الأبيض في إنقاص الوزن عن طريق حرق الخلايا الدهنية الموجودة ومنع تكوين خلايا جديدة.

و يحتوي الشاي الأبيض على القليل من السعرات الحرارية بالنسبة لأنواع الشاي الأخرى، ويمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأبيض أن تعزز فقدان الوزن، وتحارب الإصابة بالسمنة.

2. يعزز الطاقة

يمر الشاي الأبيض بأقل قدر من المعالجة، وبالتالي يحتوي على أعلى تركيز من حمض L-theanine وهو حمض أميني يعزز اليقظة وله تأثير مهدئ على العقل.

يحتوي الشاي الأبيض على كمية أقل من الكافيين مقارنةً بأنواع الشاي الأخرى، ونتيجة لذلك فهو أكثر ترطيبًا وهذا يساعد في الحفاظ على الطاقة.

أظهرت العديد من الدراسات أيضًا أن الجمع بين L-theanine مع كمية قليلة من الكافيين يمكن أن يخفض مستويات القلق و الإجهاد الذهني والبدني.

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3. يساعد على الهضم

يمنحك كوب من الشاي الأبيض راحة فورية من تقلصات المعدة والغثيان، ويقلل من حموضة المعدة في أي وقت من الأوقات، ويعتبر تناول الشاي الأبيض أيضًا طريقة جيدة لتعزيز إزالة السموم الطبيعية في الجسم.

4. تقليل الالتهابات

يحتوي الشاي الأبيض على خصائص ممتازة مضادة للالتهابات، كما أنه يقتل العديد من البكتيريا والفيروسات، بما في ذلك الفيروس المسبب للإنفلونزا ويحارب أيضًا تصلب الشرايين الناتج عن الالتهاب.

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5. علاج حب الشباب

وفقًا لدراسة أجريت في جامعة كينغستون بلندن، فإن الشاي الأبيض له خصائص مطهرة ومضادة للأكسدة. يعتقد معظم أطباء الأمراض الجلدية أن مضادات الأكسدة تحمي البشرة من التلف الخلوي الناجم عن الجذور الحرة وتحافظ على صحتها.

تناول كوبًا واحدًا من الشاي الأبيض مرتين يوميًا بانتظام. تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأبيض على طرد السموم من الجسم، والتي يمكن أن يكون لتراكمها تأثير سلبي على بشرتك ويؤدي إلى ظهور حب الشباب.

يمكنك أيضًا استخدام الشاي الأبيض موضعيًا عن طريق غلي كيسين من الشاي الأبيض ثم تركه يبرد .يمكنك نقع كرات قطنية في المحلول وافركيها على بشرتك لبضع دقائق، وبعدها يمكنك غسل وجهك بالماء البارد.

6.مفيد للقلب

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وجد أن الشاي الأبيض يحتوي على معظم مضادات الأكسدة مقارنة بأنواع الشاي الأخرى. أظهرت الكاتيكين الموجودة في الشاي الأبيض أنها تخفض مستويات الكوليسترول في الدم، وتخفض ضغط الدم، وتحسن عمل الأوعية الدموية، وبالتالي تقلل في النهاية من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وجدت دراسة أمريكية أيضًا أن لمضادات الأكسدة في الشاي تأثير مفيد على أمراض القلب التاجية وتخفيض نسبة الكوليسترول بالجسم.

المصدر webmd

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