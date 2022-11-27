هل مشد البطن يزيل الكرش؟

بيروت - نادين محمد - إلى الثقة التي يمنحها لمن ترتديه، يعد مشد البطن الوسيلة الآمنة والسهلة للحصول على مظهر قوام متناسق وجذاب.

الغالبية من النساء يعمدن إلى ارتداء مشد البطن أو ما يعرف بالكورسيه في المناسبات لإخفاء بروز البطن والترهلات التي تفسد إطلالة المرأة، كما تتوفر أيضاً أنواع أخرى من المشدات لمناطق الأرداف، الأفخاذ والذراعين.

أنواع مشد البطن



يعرف عن مشد البطن أنه قطعة من القماش المقوى والمرن في الوقت نفسه، يصنع من خامات عدة، كالقطن، الساتان والجلد، تحتوي الغالبية منه على خيوط أو قضبان فولاذية للتحكم به وإغلاقه ولتثبيته في منطقة الخصر والبطن بهدف إخفاء الترهلات إبراز منحنى الخصر.

لمشد البطن تصاميم عدة، منها ما يكون على هيئة شورت Short، أو جمبسوت Jumpsuit أو على شكل فستان، ومن جميع هذه التصاميم، ينصح باختيار الذي يغطي الجسم بشكل كامل لعدم بروز المشد تحت الملابس.

وبعيداً عن وظيفته في إخفاء الترهلات، يستخدم مشد البطن أيضاً لتسريع استعادة حجم الرحم لوضعه الطبيعي بعد الولادة، خاصة بعد الخضوع لعملية الولادة القيصرية.

ما هي فوائد ارتداء مشد البطن؟

• يساعد مشد البطن على تحسين هيئة وشكل الجسم.

• يعزز من وضعية الجسم، وذلك من خلال طريقة الجلوس والوقوف بشكل صحيح ومستقيم.

• يعمل مشد البطن والأرداف على جعل الجسم متناسقاً.

• يدعم منطقة الظهر والعمود الفقري، فيساعد على تعديل اعوجاج الهيكل العظمي، كما يخفف من آلام الظهر والفقرات المزمنة.

• يساعد على حرق الدهون وخسارة الوزن تدريجياً، خاصة إذا ما تم ارتداء التصاميم التي تحتوي على مغناطيس الذي يضاعف من معدل طاقة الجسم ويحفزه على حرق السعرات الحرارية.

• يساعد مشد البطن على شد هذه المنطقة من الجسم، كما يمنع تناول كميات مفرطة من الطعام.

ما هي أضرار مشد البطن؟

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• احتمال حدوث تشوهات في عظام الجسم، خاصة عند ارتدائه بطريقة خاطئة، عندئذ يقوم بالضغط على عظام الظهر، فينتج عن ذلك تثبيت شكل العظام بصورة غير صحيحة تؤدي إلى ظهور تشوهات فيها.

• كذلك يمكن حدوث تشوهات في عظام الصدر.

• يزيد من فرص خسارة الجنين.

• قد يعرض المعدة والكبد للأضرار والتلف.

• يضعف قوة عضلات منطقة البطن لحصر المنطقة عن الحركة لفترات طويلة من اليوم.

• يسبب استخدامه المستمر إلى هبوط المثانة لدى المرأة نتيجة الضغط الشديد على منطقة أسفل البطن.

• قد يظهر تحت الملابس الرقيقة، لذا يجب ارتداؤه تحت الملابس الثقيلة فقط.

نصائح عند ارتداء مشد البطن

• استشارة الطبيب عند استعمال مشد البطن، خاصة بعد الولادة، خصوصاً للواتي خضعن لعملية الولادة القيصرية.

• الامتناع عن ارتداء مشد البطن خلال الدورة الشهرية تجنباً لأي أضرار قد تؤثر على نشاط الرحم الطبيعي خلال هذه الفترة.

• اختيار المقاس المناسب لمشد البطن بحسب حجم ووزن الجسم.

• لأن ارتداء مشد البطن يشعر بعدم الراحة، ينصح بارتداء الملابس المصنوعة من القطن الخفيف فوقه.