3 أسباب تجعل تناول وجبة الإفطار أساسية لفقدان الوزن

بيروت - نادين محمد - تعد وجبة الإفطار جزءًا مهمًا للغاية من اليوم، خاصةً عندما تحاولين الحفاظ على وزن صحي، أو تسعين إلى إنقاص الوزن، ففي الواقع هناك العديد من الأسباب لتناول وجبة الإفطار أكثر من عدم تخطيها، خاصة إذا كنت ترغبين في تجنب الشعور بالجوع والحرمان والكسل على مدار اليوم.

كذلك، إذا كنت ترغبين في إنقاص المزيد من الوزن، ففكري في هذه الأسباب التي تجعل تناول وجبة الإفطار يساعدك على إنقاص الوزن وزيادة الطاقة والمساعدة على إحساسك بالشبع طوال اليوم، وإليكِ الأسباب الرئيسة لوجبة الإفطار.

تُغذي جسمك

عندما تتناولين وجبة الإفطار في الصباح، فإنك تزودين جسمكِ بالوقود اللازم لتجاوز الضغوط والأنشطة حتى وقت الغداء، نظرًا لأنك تصومين بشكل أساسي أثناء النوم، فإن جسمكِ يبحث عن مصادر الوقود.

حتى وجبة الإفطار الصغيرة أفضل من لا شيء، لذا فإن كوب من الزبادي سيفي بالغرض، ومع ذلك، ضعي في اعتبارك تزويد جسمك بالكثير من الوقود ليساعدك في الصباح وستشعرين بالسعادة والامتلاء والحيوية حتى وقت الغداء.

لذا، بعض خيارات الإفطار الرائعة هي الحبوب الكاملة مع الفاكهة وخبز الحبوب الكاملة مع زبدة الفول السوداني ودقيق الشوفان مع التوت والفطائر المصنوعة من الحبوب الكاملة وعجة البيض.

طاقة للتمرين

يمكن أن يوفر لك تناول وجبة مغذية في الصباح طاقة كافية للشعور بالاستعداد للتمرين، كما أن التمارين الرياضية تساعد على تعزيز التمثيل الغذائي الخاص بك طوال اليوم.

وفي الواقع ، يسير الإفطار الصحي مع ممارسة التمارين الرياضية جنبًا إلى جنب لتحفيزك حتى يحين وقت النوم، ويساعد هذا في إبقائك على المسار الصحيح عندما يتعلق الأمر بخططك الغذائية، كما أنه يمكّنك من الحفاظ على نشاطكِ في يوم مرهق طويل، وستلاحظين أنه بعد تناول وجبة الإفطار وممارسة التمارين في الصباح، وستجدين أنه قد يكون لديك ما يكفي من الطاقة للتمشية في فترة ما بعد الظهيرة أثناء تناول الغداء.

ضبط نغمة اليوم

تناول وجبة الإفطار هو وسيلة جيدة لضبط نغمة اليوم، وهذا أحد أسباب أهمية اتخاذ خيارات صحية عند تحضير وجباتك، على سبيل المثال إذا اخترت تناول منتجات الإفطار الغنية بالدهون مثل النقانق أو لحم الخنزير المقدد أو الهاش براون، فأنت بذلك تتعرض لخطر الرغبة الشديدة في تناول المزيد من الوجبات السريعة عندما يحين وقت الغداء، وهذا لعدة أسباب، الأول هو أن الأطعمة الدهنية المصنعة لا تؤدي وظيفة جيدة في الحفاظ على طاقة جسمك، والسبب الثاني هو أن الأطعمة عالية الدهون والمعالجة تجعلك دائمًا ترغبين في المزيد.

لذلك، في حين أنه من المهم للغاية تناول وجبة الإفطار لفقدان الوزن والحفاظ على وزن صحي، فمن المهم أيضًا التأكد من الاهتمام بما تتناوليه، ولهذا نؤكد على الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والمكسرات والبذور كلها مصادر وقود رائعة لجسمك، وسوف تساعد في وضع الأساس لاختيارات يومك عندما يتعلق الأمر بالطعام، وإذا بدأت يومك بوجبة فطور صحية، فمن الأسهل أن تظلين على المسار الصحيح طوال اليوم.

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المصدر: fitday

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