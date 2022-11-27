شكرا لقرائتكم خبر عن 10 علامات تشير إلى أن وزنك قد يزداد بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يصبح الوزن مشكلة إذا كان يتعارض مع الرفاهية العامة للشخص وعندما يكون لديه القدرة على المساهمة في تطوير حالات مزمنة ومهددة للحياة في بعض الأحيان مثل اضطرابات القلب والأوعية الدموية والسكري وغيرها.

وفقا لموقع " healthsite"، قد يكون أحد الأشياء المتعلقة باكتساب الوزن هو أنه يحدث ببطء وثبات لدرجة أن المرء قد يتجاهل علاماته ما لم يخطو المرء على ميزان.

إليك 10 علامات تخبرك أنك بحاجة إلى خسارة بعض الأرطال.الإرهاق المزمن

إذا كانت مهامك الروتينية مثل التسوق من البقالة والطهي تستنفد ، فمن المحتمل أنك تكتسب تلك الوزن الزائد، يمكن أن تسبب الدهون الزائدة التهابًا في جسمك يمكن أن يؤدي إلى حالة دائمة من التعب والإرهاق.

اشتهاء الحلويات

قد يكون اشتهاء الحلويات والحلويات وزيادة الشهية بشكل ملحوظ من أعراض زيادة الوزن، الوزن الزائد للجسم يمكن أن يجعلك متوترة ومكتئبة وهذا بدوره يمكن أن يزيد من شهيتك. عندما تشعر بالتوتر أو الاكتئاب ، تفرز الغدد الكظرية هرمون الكورتيزول الذي يزيد الشهية. فيما يلي 8 وجبات خفيفة من ثماني وجبات خفيفة يمكنك حملها إلى المكتب.

ارتفاع نسبة السكر في الدم

إذا كان لديك ارتفاع في نسبة السكر في الدم أو مستوى الكوليسترول في الدم ، فقد يكون ذلك مؤشرًا واضحًا على زيادة وزنك. أشارت دراسة أجراها باحثون من جمعية القلب الأمريكية إلى أن ارتفاع ضغط الدم قد ينتج عن زيادة الوزن الصغيرة حول منطقة البطن لدى البالغين الأصحاء.

زيادة محيط الخصر

إذا كان الجينز الخاص بك لا يتناسب مع ما كان عليه من قبل ، فقد حان الوقت لتخسر تلك الوزن الزائد. عندما تبدأ في اكتساب الوزن ، تميل الدهون أولاً إلى التخزين حول الوركين والبطن. وجدت الأبحاث التي أجراها مركز تكساس للعلوم الصحية في سان أنتوني أن أولئك الذين يجلسون طوال اليوم في المكتب يميلون أولاً إلى اكتساب الوزن حول خصرهم. اقرأ أيضًا كيف يمكنك إنقاص الوزن باستخدام kapalbhati pranayam .

ألم المفاصل

إذا أصيبت مفاصلك ، فهذه طريقة جسمك لتنبيهك إلى أن الوقت قد حان لفقدان الوزن. يمكن للدهون الزائدة أن تضغط على المفاصل وتتسبب في تآكل الأنسجة المحيطة بها مما يؤدي إلى الألم والالتهاب.

قصر النفس

إذا شعرت بضيق في التنفس فقط عن طريق المشي لمسافة قصيرة أو صعود بعض السلالم ، فقد يكون ذلك علامة واضحة على زيادة الوزن. يمكن أن يؤدي وزن الجسم الزائد إلى الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية ، مما يجعل من الصعب على قلبك توفير ما يكفي من الأكسجين لجسمك مما يؤدي إلى ضيق التنفس.

الخمول

إذا اخترت استخدام المصعد بدلاً من الدرج ، فقد تكون علامة تحذير. يمكن أن يمنعك وزنك من التحرك بنشاط وحتى الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية وممارسة الرياضة. اقرأ أيضًا كيف أن المشي لمدة عشر دقائق كل ثلاث ساعات يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن.

الشخير في الليل

إذا كنت تشخر في الليل ونادرًا ما تحصل على نوم ليلي جيد ، فقد تعاني من توقف التنفس أثناء النوم ، وهي حالة يمكن أن يؤدي فيها التنفس غير المنتظم إلى تعطيل نومك. يمكن أن يؤدي وزن جسمك الزائد إلى هذه الحالة، هذا لأنه عندما يخزن جسمك الدهون حول الرقبة ، يمكن أن يضيق مجرى الهواء ويسبب توقفًا مؤقتًا في التنفس.

علامات التمدد

يمكن أن تؤدي الدهون الزائدة إلى تمدد الأنسجة الموجودة تحت الجلد. يميل بعض الناس إلى ظهور علامات التمدد عند أدنى زيادة في الوزن بينما يتمتع البعض الآخر بجلد مرن يمكنه مقاومة التمدد. اقرأ كيف يمكنك التخلص من علامات التمدد.

تورم مؤلم في القدمين

قد يكون القتال المؤلم أحد العلامات المؤكدة على زيادة وزنك لأن قدميك تحمل كل وزن جسمك الذي تتألم فيه قدميك وتتورم. يحدث التورم بسبب تراكم السوائل في الأنسجة ويتجمع هذا السائل في الغالب في القدمين.