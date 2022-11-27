شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل تجعلك عرضة للإصابة بسرطان الرئة.. أبرزها التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التدخين له تأثير هائل يفوق كل أنواع السرطانات الأخرى، فهو من أسباب الإصابة بسرطان الرئة، بالإضافة إلى ذلك، فإن خطر الإصابة بسرطان الرئة يزداد بشكل كبير ومتناسب مع عدد ومدة تدخين السجائر.

التعرض لمواد مسرطنة في مكان العمل

قد يؤدي التعرض لمواد مسرطنة في العمل، مثل الأسبستوس واليورانيوم والقطران والزرنيخ والكروم والنيكل وأبخرة الديزل والسخام وفحم الكوك ، إلى الإصابة بسرطان الرئة، بالإضافة إلى ذلك ، فإن المدخنين الذين يتعرضون لمواد مسرطنة مهنية لديهم مخاطر أعلى للإصابة بسرطان الرئة. على سبيل المثال، من المرجح أن يصيب سرطان الرئة المدخنين المعرضين للأسبستوس بخمس مرات أكثر من غير المدخنين.

التدخين

وفقا لموقع " healthline" على الرغم من وجود مخاطر أعلى للإصابة بسرطان الرئة مع استخدام التبغ البديل ، مثل تدخين السيجار أو الغليون ، يبدو أن الخطر أقل من تدخين السجائر، لم يكن هناك الكثير من الأبحاث حول تأثيرات الماريجوانا ، على الرغم من أنه ثبت أن المستخدمين لديهم آفات محتملة التسرطن على أجسادهم.

أخطار تلوث الهواء

يمكن العثور على العديد من المواد المعروفة بأنها تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة في تلوث الهواء، حيث تزيد مستويات تلوث الهواء في الهواء الطلق من وفيات ومخاطر سرطان الرئة، ومع ذلك ، يمكن أن يكون تلوث الهواء الداخلي مميتًا بنفس القدر ، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يتعرضون بانتظام لانبعاثات الطهي والتدفئة غير المسبوقة.

التعرض لدخان غير مباشر

كما أن العيش مع مدخن يزيد من خطر إصابة غير المدخنين بسرطان الرئة بنسبة 20٪ إلى 30٪. بالإضافة إلى ذلك ، فإن التهابات الأذن ، والربو ، وأمراض القلب ، ومتلازمة موت الرضع المفاجئ جميعها مرتبطة بالتدخين غير المباشر.

التاريخ العائلي لسرطان الرئة

لسوء الحظ ، فإن وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الرئة يزيد من خطر الإصابة به، على سبيل المثال، يكون خطر الإصابة بسرطان الرئة أعلى مرتين تقريبًا لدى الأشخاص الذين لديهم تسلسل زمني منزلي للحالة.

النظام الغذائي وممارسة الرياضة كعامل خطر

قد يقلل النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات من خطر الإصابة بسرطان الرئة. معدلات سرطان الرئة أقل أيضًا لدى أولئك الذين يمارسون الرياضة بانتظام.