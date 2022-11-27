شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات.. كل ما تريدين معرفته عن التهاب الرئوي عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ظهور الفيروس التنفسي المخلوي، وإصابة الكثير من الأطفال يزداد لديهم فرص الإصابة بالالتهاب الرئوي، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي كل الأمور المتعلقة بالالتهاب الرئوي عند الأطفال، وذلك وفقا لموقع “healthline”.

ما هو الاتهاب الرئوي عند الأطفال؟ الالتهاب الرئوي هو عدوى تصيب الرئتين، حيث إنه عادة تمتلئ الحويصلات الصغيرة في الرئتين بالهواء. ما هي أسباب الالتهاب الرئوي عند الأطفال؟عند إصابة الطفل بأحد الفيروسات المنتشرة كالأنفلوزنزا أو كورونا أو الفيروس التنفسي المخلوي، يزداد فرص إصابة الأطفال بالاتهاب الرئوي في حالة إهمال العلاج أو تأخره، كما أنه في بعض الأحيان تسبب البكتيريا الالتهاب الرئوي، وتكون أعراضه في هذه الحالة هي ارتفاع في درجة حرارة الجسم بشكل مفاجيء، بالإضافة إلي السعال، والتنفسي السريع. هل هناك أنواع لالتهاب الرئوي؟ نعم تشمل أنواع الالتهاب الرئوي الجرثومي الالتهاب الرئوي بالمكورات الرئوية والالتهاب الرئوي الميكوبلازما والسعال الديكي.

ما هي أعراض الإصابة بالالتهاب الرئوي عند الأطفال؟

- الحمى.

-السعال.

- القشعريرة.

- التنفس السريع.

- التقيؤ.

- ألم صدر.

- ألم في البطن .

- فقدان الشهية.



ما هي طرق علاج الالتهاب الرئوي عند الأطفال؟ ما هي طرق علاج الالتهاب الرئوي عند الأطفال؟ في حالة الإصابة بالاتهاب الرئوي الفيروسي لا يفضل استخدام المضادات الحيوية، ولكن العلاجات المضادة للفيروسات تعد هي الأصح، بينما يعالج الأطباء الالتهاب الرئوي الجرثومي بمضاد حيوي.

هل الالتهاب الرئوي عند الأطفال معدي للكبار؟هو مرض ليس معدي، ولكن فيروسات وبكتيريا الجهاز التنفسي العلوي التي تؤدي إليه تكون معدية، ولذا في جميع الأحوال يجب توخي الحذر وتجنب التعرض المباشر لدي الشخص المصاب، مع ضرورة عدم استخدام الأحتيجات الشخصية لدي الشخص المصاب.

وفي حالة تعرض الطفل لإرتفاع في درجات حرارته أو مشكلة في التنفس يجب الهاب به للمستشفيات لإمكانية الالحاق به، وإجراء جميع سبل الراحة والعلاج للطفل.