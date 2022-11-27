شكرا لقرائتكم خبر عن من حرق الدهون للتخلص من السموم.. فوائد صحية لشرب الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب الماء دورًا مهمًا في إزالة السموم وتجديد شباب الجسم وخلايانا،كما أنه يساعد على إنقاص الوزن فإن أحد أكثر الاقتراحات شيوعًا هو شرب الكثير من الماء، من المفترض أن يشرب الإنسان العادي ما يقرب من 2.7 إلى 3.7 لتر من الماء، بالنظر إلى ذلك ، غالبًا لا يستوفي معظم الناس هذه المتطلبات اليومية من الماء، هذا قد يعيق فقدان الوزن، وفى السطور القادمة سنوضح بعض الأسباب الأخرى التي تشير إلى أن الماء يمكن أن يساعدنا في إنقاص الوزن، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".





التمثيل الغذائي الأفضليشير التمثيل الغذائي إلى السرعة التي يمكن أن يحرق بها الجسم السعرات الحرارية، فإن التمثيل الغذائي المرتفع يعني أن الشخص يمكنه حرق السعرات الحرارية بمعدل أسرع، بالإضافة إلى ذلك ، تشير بعض الدراسات إلى أن شرب الماء البارد يعزز عملية التمثيل الغذائي لأن الجسم يحتاج إلى تسخين الماء البارد مما يحرق المزيد من السعرات الحرارية. تُعرف هذه العملية أيضًا باسم توليد الحرارة.





يساعد على حرق الدهونالماء عنصر أساسي في عملية تحلل الدهون في إطار هذه العملية ، يساعد الماء على حرق دهون الجسم وتحويلها إلى طاقة وحرارة وعزل، يحدث هذا عندما يضيف الجسم الماء إلى دهون الجسم للمساعدة في تكسيرها وبالتالي ، تسريع عملية إنقاص الوزن.





أفضل أداء أثناء التمارين:تعتبر ممارسة الرياضة جانبًا مهمًا من جوانب فقدان الوزن، لقد أثبت الماء أنه يحسن أداء التمرين ويقدم نتائج أفضل، شرب الكثير من الماء بانتظام وبين التدريبات يمكن أن يساعد في الحفاظ على وظائف الجسم المختلفة ، مثل معدل ضربات القلب وضغط الدم وما إلى ذلك.





يشحم المفاصلالسائل الرئيسي المسؤول عن الحفاظ على مساعدة المفصل هو السائل الزليلي، العنصر الأساسي في هذا السائل هو الماء، ومن ثم ، فإن شرب الماء بكميات كبيرة مهم جدًا لصحة مفاصلك، يساعد الماء على تليين مفاصلك ويقلل أيضًا من فرص التشنجات والاضطرابات الأخرى.





أفضل الهضمإذا كان جسمك لا يتلقى كمية كافية من الماء ، فقد يؤثر ذلك بشكل سيء على الأمعاء والإفراز، يساعد الماء في تحسين عملية الهضم ويقلل من فرص الإصابة بالإمساك وعسر الهضم والإسهال وغير ذلك من الاضطرابات المرتبطة بالأمعاء، يمكن أن يسبب سوء الهضم مشاكل أخرى مثل الانتفاخ ، والتعب ، والتهيج ، وما إلى ذلك. قد يجعلك الانتفاخ تبدو أثقل.





يزيل سموم الجسم

يلعب الماء دورًا مهمًا في إزالة السموم وتجديد شباب الجسم وخلايانا،كما أنه يساعد الكلى على تصفية السموم، علاوة على ذلك ، فهو يساعد على إزالة السموم والأوساخ من الجلد وخلايا الجلد، يساعدنا هذا في الحفاظ على بشرة نقية ويزيل أيضًا الضرر الناجم عن التعرض لأشعة الشمس، يساعد ذلك الجسم على إنقاص الوزن عن طريق الحفاظ على نظافة النظام والجسم.





يقلل من تناول السعرات الحراريةالماء هو مثبط طبيعي كبير للشهية، يمكن أن يساعدك شرب كوب واحد من الماء قبل الوجبات على تناول كميات أقل من الطعام، يجعلك الماء تشعر بالشبع ويقلل من الشهية، هذا يجعلها إضافة مثالية لنظامك الغذائي إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن.