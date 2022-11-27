كيف تقلل من مخاطر الإصابة بسرطان المعدة؟

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القاهرة - سامية سيد - فقط 1 من 5 - 6 سرطانات معدة يتم الكشف عنها في وقت مبكر، والمعدة عبارة عن كيس عضلي سميك يستقبل الطعام عبر المريء، يُخلط الطعام مع الحمض والمخاط وبعض الإنزيمات المصنوعة في عجينة سميكة وتُدفع إلى أسفل في الأمعاء الدقيقة لمزيد من الهضم.

عوامل الخطر أو أسباب الإصابة بسرطان المعدة

يعتبر استهلاك الأطعمة المملحة والمدخنة والمخللة مادة مسرطنة بسبب النترات والنتريت.

فقر الدم الخبيث بسبب نقص فيتامين ب 12 بسبب نقص العوامل الداخلية

عدوى طويلة الأمد بعدوى هيليكوباكتر بيلوري - التهاب المعدة الضموري المزمن

التهاب المعدة طويل الأمد لأي سبب

الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة منخفضة من الفواكه والخضروات

تاريخ عائلي للإصابة بسرطان المعدة

السمنة وزيادة الوزن

اكتب فصيلة الدم "أ"

تناول الكحول

الاورام الحميدة في المعدة

التدخين

علامات وأعراض سرطان المعدة

وفقا لموقع " webmd" نادرًا ما تسبب المعدة المبكرة أعراضًا ، وهذا هو سبب اكتشاف سرطان المعدة في مراحل متقدمة، أكثر الأعراض المبكرة شيوعًا التي يجب أن تثير الشك هو "الشبع المبكر" ، أي الشعور بالامتلاء مع عدد قليل من الأطعمة في الجزء العلوي من البطن.

فقر الدم والضعف مع الإرهاق حتى بعد عمل صغير.

انزعاج غامض في الجزء العلوي من البطن فوق السرة.

الغثيان والقيء مع الدم أو بدونه.

فقدان الوزن غير المبرر.

الحموضة المعوية وعسر الهضم.

دم في البراز.

قلة الشهية.

انتفاخ البطن بسبب السوائل - والذي يحدث في مرحلة متقدمة.

عندما تستمر الأعراض المذكورة أعلاه لفترة أطول ، لأكثر من ثلاثة أسابيع ، يجب عليك استشارة أخصائي على الفور لإجراء التحقيقات.

تدابير لتقليل عوامل خطر الإصابة بسرطان المعدة

قلل من استهلاكك للمخللات والأطعمة المدخنة مثل الكباب والأسماك المدخنة ، والتي تحظى بشعبية في المناطق الداخلية في ولاية أندرا براديش.

تجنب شرب الكحول والتدخين لأن كلاهما يمكن أن يضر الغشاء المخاطي للمعدة ، خاصة إذا كان الشخص مدمنًا عليهما.

يجب أن يخضع أولئك الذين خضعوا لجراحة فغر المعدة والأمعاء قبل 15-25 عامًا لتنظير داخلي بالمراقبة مرة واحدة في السنة.

أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي قوي من الإصابة بسرطان المعدة يجب أن يخضعوا لتنظير المعدة مرة واحدة في السنة من سن 40.

خذ حصتين من الخضار والفواكه والخضروات كل يوم.

ممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على وزن الجسم في حدود.