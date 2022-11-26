كيف يؤثر نقص أوميجا 3 على صحتك؟

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القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي نقص أوميجا 3 في نظامك الغذائي إلى مجموعة من المشاكل الصحية بما في ذلك مشاكل القلب والاكتئاب، في هذا التقرير نتعرف على طرق لزيادة تناول أوميجا 3 في نظامك الغذائي، بحسب موقع "Health".

تعتبر أحماض أوميجا 3 الدهنية مكونًا حيويًا لغشاء الخلية بالإضافة إلى أهميتها لجهاز المناعة والوظيفة الإدراكية وصحة القلب.

وفقًا للدراسات المنشورة في العديد من المجلات ، بما في ذلك علوم الأعصاب التغذوية، فإن نقص أوميجا 3 يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف والاضطراب ثنائي القطب. مشاكل البشرةهل تعلم أنه عندما تنقصك دهون أوميجا 3 ، فإنها تبدأ في الظهور على بشرتك من الجلد الجاف إلى الزيادة المفاجئة في حب الشباب ، كلها علامات لنقص أوميجا 3 يجب ألا تتجاهلها. مشاكل الشعرهل واجهتِ الكثير من مشاكل الشعر مؤخرًا؟ يمكن أن يكون بسبب نقص دهون أوميجا 3. تشير التقارير إلى أن دهون أوميغا 3 تساعد في الحفاظ على نسيج الشعر وتقويته. جفاف العيون وفقًا للدراسة المنشورة في المجلة الدولية لطب العيون، تلعب أحماض أوميجا 3 الدهنية دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة العين قد يساعد في تقليل أعراض جفاف العين. ينصح الناس بمكملات أوميجا 3 لتحسين متلازمة جفاف العين. زيادة تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن يعزز صحة العين.

كيف تؤثر أحماض أوميجا 3 الدهنية على صحتك؟عندما لا يحصل جسمك على ما يكفي من دهون أوميجا 3 ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى بعض الآثار الصحية السلبية فيما يلي بعض الآثار الجانبية الشائعة لنقص أوميجا 3 في النظام: الاكتئابنظرًا لأن دهون أوميجا 3 مهمة لدماغك، فإن نقص هذه العناصر الغذائية في النظام يمكن أن يؤدي إلى العديد من الأمراض.

إعياء وتعب شديديميل الأشخاص الذين يعانون من نقص في دهون أوميجا 3 إلى الشعور بالتعب أكثر مقارنة بمن لا يفعلون ذلك. مصادر أحماض أوميغا 3 الدهنيةمع وجود العديد من الآثار الجانبية لعدم وجود ما يكفي من دهون أوميجا 3 ، فمن الأفضل تضمين المزيد منها في نظامك الغذائي.

الشيء المهم هو أن دهون أوميجا 3 لا ينتجها جسمك لذا عليك الحصول عليها من مصادر طبيعية.





قائمة بالأطعمة التي تحتوي على أعلى كمية من دهون أوميجا 3-سمك السلمون

-بذور الكتان

-بذور الشيا

-زيت الكانولا

-فول الصويا

-تونة

-المحار

-بيض

-عين الجمل