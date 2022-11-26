كيف يؤثر نقص أوميجا 3 على صحتك؟

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القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي نقص أوميجا 3 في نظامك الغذائي إلى مجموعة من المشاكل الصحية بما في ذلك مشاكل القلب والاكتئاب، في هذا التقرير نتعرف على طرق لزيادة تناول أوميجا 3 في نظامك الغذائي، بحسب موقع "Health".
تعتبر أحماض أوميجا 3 الدهنية مكونًا حيويًا لغشاء الخلية بالإضافة إلى أهميتها لجهاز المناعة والوظيفة الإدراكية وصحة القلب.كيف تؤثر أحماض أوميجا 3 الدهنية على صحتك؟عندما لا يحصل جسمك على ما يكفي من دهون أوميجا 3 ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى بعض الآثار الصحية السلبية فيما يلي بعض الآثار الجانبية الشائعة لنقص أوميجا 3 في النظام: الاكتئابنظرًا لأن دهون أوميجا 3 مهمة لدماغك، فإن نقص هذه العناصر الغذائية في النظام يمكن أن يؤدي إلى العديد من الأمراض.
وفقًا للدراسة المنشورة في المجلة الدولية لطب العيون، تلعب أحماض أوميجا 3 الدهنية دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة العين قد يساعد في تقليل أعراض جفاف العين.
ينصح الناس بمكملات أوميجا 3 لتحسين متلازمة جفاف العين. زيادة تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن يعزز صحة العين.
إعياء وتعب شديديميل الأشخاص الذين يعانون من نقص في دهون أوميجا 3 إلى الشعور بالتعب أكثر مقارنة بمن لا يفعلون ذلك. مصادر أحماض أوميغا 3 الدهنيةمع وجود العديد من الآثار الجانبية لعدم وجود ما يكفي من دهون أوميجا 3 ، فمن الأفضل تضمين المزيد منها في نظامك الغذائي.
الشيء المهم هو أن دهون أوميجا 3 لا ينتجها جسمك لذا عليك الحصول عليها من مصادر طبيعية.
قائمة بالأطعمة التي تحتوي على أعلى كمية من دهون أوميجا 3-سمك السلمون
-بذور الكتان
-بذور الشيا
-زيت الكانولا
-فول الصويا
-تونة
-المحار
-بيض
-عين الجمل