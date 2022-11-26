شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات غذائية سيئة تتسبب فى تساقط الشعر.. أبرزها نقص الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يساهم عدد من العوامل في تساقط الشعر ، بعضها وراثي والبعض الآخر يعتمد على نمط الحياة، في حين أننا قد لا نكون قادرين على فعل أي شيء حيال سماتنا الموروثة ، يمكن تعديل خيارات نمط حياتنا اليومية ، بما في ذلك عاداتنا الغذائية وتناول الفيتامينات بطرق يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر المحتملة لتساقط الشعر، أظهرت الأبحاث وجود علاقة بين النظام الغذائي ونقص الفيتامينات والمعادن وتساقط الشعر ، مع ملاحظة أنه عندما تكون هذه الكيانات قادرة على دفع تطور الخلايا المعيارية بشكل فعال ووظائفها ، تزداد فرصة علاج تساقط الشعر بشكل محتمل، كما أن عادات الأكل السيئة تتعرض لخطر مواجهة أي جهود لتحسين خطوط الشعر الرقيقة، وفقا لما نشره موقع "eatthis".





تقييد السعرات الحراريةإذا كنت تستهلك سعرات حرارية أقل بشكل كبير على أساس منتظم ، فقد يكون تساقط الشعر أحد الآثار الجانبية، السعرات الحرارية تغذي جسمك ، من الحركة اليومية والتمارين الرياضية إلى الطاقة اللازمة لنمو بصيلات الشعر، لدينا جميعًا عددًا أساسيًا من السعرات الحرارية التي نحتاجها في اليوم لتلبية الحد الأدنى من احتياجاتنا. إذا كان مدخولك أقل بكثير من هذا ، فقد تعرض مجموعة متنوعة من أنظمة الجسم للخطر. في الواقع ، تم توثيق النظام الغذائي القاسي والأشكال الأخرى من الأكل المقيد لتؤدي إلى آثار جانبية مثل تساقط الشعر، في حين أن العلاقة بين استهلاك الطاقة وتساقط الشعر قد لا تكون مفهومة تمامًا ، فقد يكون السبب هو نقص تناول العناصر الغذائية المرتبطة بنظام غذائي منخفض السعرات الحرارية.





البروتين الغذائي غير الكافيعندما يكون استهلاك السعرات الحرارية منخفضًا جدًا لدعم الوظائف الأساسية واحتياجات الطاقة ، فمن المحتمل أيضًا أن يكون تناول البروتين منخفضًا جدًا، يمكن أن يساعد البروتين في إصلاح أنسجة الجسم ونموها وصيانتها - بما في ذلك الشعر، تلعب هذه المغذيات الكبيرة أيضًا دورًا في توازن السوائل ودرجة الحموضة في الجسم. الكيراتين هو الشكل الرئيسي للبروتين الذي يوفر بنية للشعر ، والبروتين الذي تستهلكه من خلال نظامك الغذائي يستخدم لإنتاج هذا الكيراتين، عندما يكون تناول البروتين الغذائي منخفضًا جدًا لدعم نمو الشعر ، فمن المحتمل أن تقل جودة الشعر ، ويزيد احتمال حدوث تساقط الشعر.







نقص الحديدالحديد هو معدن آخر له وظائف عديدة في الجسم، الدور الأكثر شيوعًا هو المساعدة في صحة الدم ومساعدة خلايا الدم الحمراء (RBC) في حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، عندما يصبح نقص الحديد كبيرًا بدرجة كافية ، فقد يؤثر على قدرة كرات الدم الحمراء على حمل الأكسجين بشكل صحيح ، وقد تتأثر الأنسجة ، بما في ذلك الشعر، نظرت دراسة واحدة عام 2013 في العلاقة بين نقص الحديد وتساقط الشعر ، وتشير النتائج إلى أن الحديد قد يلعب دورًا أكثر أهمية في تساقط الشعر الأنثوي من تساقط الشعر عند الذكور، في حين أن الرجال في هذه الدراسة يعانون أيضًا من تساقط الشعر ، فإن أقل من 23 ٪ منهم لديهم أيضًا مستويات منخفضة من الحديد، تشير هذه الدراسة إلى أن فحص الحديد في الدم قد يكون مفيدًا للأفراد الذين يعانون من تساقط الشعر.

نقص الزنكالزنك معدن يساعد أكثر من 100 إنزيم في أداء وظائفهم، له دور في دعم الجهاز المناعي ، وصنع الحمض النووي ، وإصلاح الأنسجة ، وبناء البروتينات. مع هذه الوظائف ، قد يظهر نقص الزنك بعدة طرق في الجسم. الثعلبة ، أو تساقط الشعر ، هي أحد الآثار الجانبية المعروفة لنقص الزنك ، ويرجع ذلك على الأرجح إلى دور الزنك في بناء البروتينات. فى بعض الدراسات ، يبدو أن مكملات الزنك بعد تساقط الشعر الناجم عن نقص يساعد في إعادة نمو الشعر.





الإفراط في المكملاتفي حين أن تناول السعرات الحرارية غير الكافية والمغذيات الغذائية يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر ، فإن الإفراط في تناول المكملات الغذائية يمكن أن يسبب تساقط الشعر أيضًا، تم ربط تناول الكثير من السيلينيوم وفيتامين أ وفيتامين هـ بتساقط الشعر بالإضافة إلى المضاعفات الأخرى المرتبطة بالسمية، تشير إحدى الدراسات التي تشير إلى هذا التأثير الجانبي الناتج عن الإفراط في تناول المكملات إلى أن الإفراط في تناول المكملات الغذائية لا ينصح به في حالة عدم وجود نقص.