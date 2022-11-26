شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تصاب بالتواء الكاحل؟.. اعرف طرق تقليل خطر الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التواء الكاحل قد يحدث بسبب كثرة النشاط والحركة، ولكن إذا حدث ذلك مرارًا وتكرارًا فقد يؤثر عليك بشكل كبير، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية تقليل خطر الإصابة بالتواء الكاحل المتكرر، بحسب موقع "science".

وجدت دراسة كبيرة في مجلة Sports Medicine أن معظم الأشخاص الذين يمارسون الرياضة أو التدريب بنشاط يمكن أن يتوقعوا حدوث التواء في الكاحل بنسبة منخفضة نسبيًا لكل 1000 ساعة من وقت التدريب.

لكن الإناث أكثر عرضة للإصابة بالتواء في الكاحل مقارنة بالذكور والأطفال مقارنة بالمراهقين والبالغين.

يحدث النوع الأكثر شيوعًا من التواء الكاحل إذا كانت الأربطة الموجودة على الجزء الخارجي من الكاحل مشدودة أو ممزقة عندما يتحرك المفصل خارج النطاق الطبيعي للحركة يُعرف هذا باسم الانقلاب أو التواء الكاحل الجانبي.

تشير أدلة قوية من الدراسات إلى أن الأشخاص الذين تعرضوا لالتواء الكاحل مرة بمجرد أن يصابوا مرة أخرى فيما بعد.

ومن المعروف أن تاريخ التواء الكاحل الجانبي يعطل السلامة الهيكلية للأربطة والوظيفة الحسية، مما يضعف على الأرجح قدرة الفرد على تجنب المواقف المؤذية.

قد تبدو بعض الالتواءات في الكاحل طفيفة جدًا، مع عدم وجود تورم أو مشاكل في الحركة تقريبًا لكن يمكن أن ينتهي الأمر ببعض الأشخاص بما يُعرف باسم عدم استقرار الكاحل المزمن، حيث يميلون إلى إعادة التواء الكاحل مرارًا وتكرارًا.

وجدت دراسة أخرى تبحث في العوامل المساهمة في عدم الاستقرار المزمن في الكاحل أن "مشاعر عدم الاستقرار وإصابات التواء الكاحل المتكررة (يُطلق عليها عدم استقرار الكاحل المزمن وتم الإبلاغ عنها في ما يصل إلى 70 % من المرضى بسبب انخفاض نوعية الحياة والتهاب المفاصل العظمي المبكر. "

تشير الدلائل إلى أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ من التواء في الكاحل من المرجح أن:

-يصبحون تدريجيا أقل نشاطا

-لديهم مؤشرات أعلى لكتلة الجسم

-الإبلاغ عن المزيد من آلام الجسم العامة وعادة ما تكون نوعية الحياة أقل.

-حتى الكاحل الآخر قد يكون في خطر

تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين التواء كاحلهم قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بإصابات في المفاصل الأخرى في نفس الساق، أو حتى الساق الأخرى.

أشارت مراجعة في المجلة الدولية للعلاج الطبيعي الرياضي إلى أن "التواء في الكاحل مرتبط بإعادة الإصابة والإصابة اللاحقة بالجانب المقابل".

ما الذي يمكنك فعله لتقليل خطر إعادة التواء كاحلك؟إذا كنت تعاني من التواء متكرر في الكاحل، فاستشر أخصائي العلاج الطبيعي

في الوقت الحالي ، تتمثل أفضل طرق لتقليل فرص إعادة التواء الكاحل في شيئين رئيسيين:

1- حماية المفصل بدعامة الكاحل

قد يعني هذا استخدام دعامة خارجية ملائمة بشكل احترافي هذه وسيلة منخفضة التكلفة وفعالة نسبيًا للحد من المخاطر.

2- تمارين التوازن و "التدريب على التحفيز العميق"

تتضمن أمثلة تدريب التحفيز الذاتي ما يلي:

-التوازن على كل ساق ، واحدة تلو الأخرى ، أثناء رمي الكرة وإمساكها بالحائط

-يمكن أن تساعد هذه التمارين في تقوية العضلات والأربطة في كاحلك.

التدريب التحفيزي هو تدخّل فعّال من حيث التكلفة والوقت يمكن أن يفيد المرضى الذين عانوا من التواء في الكاحل سابقًا أثناء النشاط البدني ويمكن أن يقلل بالتالي من خطر حدوث مزيد من المضاعفات.