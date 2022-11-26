شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مرض الاكتئاب الموسمى.. 5 طرق للتخلص منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت شخصًا يعاني من الاكتئاب أو أعراض الاكتئاب التي تبدو متزامنة مع الفصول المتغيرة، فقد يكون لديك اكتئاب موسمي، أو ما يعرف أيضًا بالاضطراب العاطفي الموسمي (SAD).

يحدث اضطراب القلق الاجتماعي عادةً في أشهر الشتاء، وغالبًا ما تبدأ الأعراض في أواخر الخريف حيث تصبح الأيام أقصر ويصبح الطقس أكثر برودة ويستمر حتى الربيع أو الصيف، تشمل الأعراض الشائعة لاضطراب القلق الاجتماعي الشعور بالحزن وتقلب المزاج وانخفاض الطاقة أو الكسل وصعوبة التركيز على المهام اليومية والشعور العام باليأس، وفقًا لعيادة كليفلاند، فإن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، وقضاء الوقت في الهواء الطلق ، والحصول على قسط كافٍ من النوم ، وتناول نظام غذائي متوازن يمكن أن يساعدك في إدارة أعراض الاضطراب العاطفي الموسمى، وفقا لما نشره موقع "eatthis".



تناول المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين د تناول المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين د على الرغم من وجود فيتامين بالغ الأهمية ، فمن المرجح أن نفقد فيتامين د عندما نقضي المزيد من الوقت في الداخل ، وهو أمر يصبح شائعًا بشكل خاص مع تقصير الأيام وانخفاض درجات الحرارة. أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلنا نعاني من الاكتئاب الموسمي هو نقص ضوء الشمس وتنشيط فيتامين د، أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من نقص في فيتامين (د) هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب ، وقد يكون هناك ارتباط بين نقص فيتامين (د) واضطرابات مزاجية معينة مثل الاضطراب العاطفي الموسمي وفقًا لمايو كلينك ، يُنصح البالغين بتناول 600 ميكروجرام من فيتامين د يوميًا.

احصل على الكثير من البروتين في كل وجبةيزيد البروتين من المواد الكيميائية التي تمنح الجسم شعورًا بالرضا والسيروتونين والدوبامين ، لذا فإن الحصول على دفعة باستمرار على مدار اليوم أمر مهم، إن تناول البروتين مع الوجبات يساعد أيضًا في الحفاظ على مستويات الطاقة على قدم المساواة ، مما يمنع انخفاض السكر في الدم الذي يؤدي إلى تقلبات المزاج.





قلل من تناول الأطعمة المصنعة والسكر المضافالسكريات البسيطة التي توجد غالبًا في الأطعمة المصنعة والوجبات الخفيفة يمكن أن تسبب زيادة في نسبة السكر في الدم ، مما قد يجعلك تشعر بالرضا للحظة ، ولكنها عادة تجعلك تشعر بالإحباط بعد ركود في الطاقة ، يمكن أن يؤدي انخفاض الطاقة هذا إلى تضخيم أعراض الاكتئاب الأخرى التي قد تعاني منها.







تناول وجبات أصغر بشكل متكرر تناول وجبات أصغر بشكل متكرر من الأعراض الشائعة للاضطراب العاطفي الموسمي الخمول ونقص الطاقة طوال اليوم، من أجل مكافحة ذلك ، يقترح تناول وجبات أصغر حجمًا وأكثر تواترًا غنية بالألياف وغنية بالبروتين على مدار اليوم. إن تزويد جسمك بالبروتين والأطعمة الغنية بالألياف غالبًا على مدار اليوم يمكن أن يساعد في استقرار مستويات السكر في الدم ، وبالتالي مستويات الطاقة لديك أيضًا، عندما تعاني من نقص الوقود أو التعب بسبب نقص العناصر الغذائية ، فغالبًا ما تتضخم جميع ضغوط الحياة الأخرى ، مما يجعل من الصعب التعامل مع الأشياء اليومية.

تناول كوبين على الأقل من الخضار الورقية الخضراء يوميًادمج وجبتين على الأقل من الخضار الورقية الخضراء في نظامك الغذائي كل يوم، هذه الخضار هي مصدر جيد لحمض الفوليك ، وتظهر الأبحاث أن المستويات المنخفضة من حمض الفوليك مرتبطة بالاكتئاب ، ويرجع السبب في ذلك إلى أن نقص حمض الفوليك قد يضعف عملية التمثيل الغذائي للناقلات العصبية التي تعتبر مهمة جدًا للمزاج ، بما في ذلك السيروتونين والدوبامين والنورادرينالين.