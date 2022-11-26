شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للتعامل مع مرحلة ما قبل الإصابة بمرض السكري وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حالة مرض السكري ، فإن القول المأثور "الوقاية خير من العلاج" صحيح، وبالمقارنة قبل بضعة عقود ، زاد عدد مرضى السكري في جميع أنحاء العالم.

لا يمكن إنكار أن تعديلات الغذاء ونمط الحياة تؤثر بشكل كبير على تطور هذا الاضطراب، قد تتعلم طرقًا عملية للوقاية من المرض بعدة طرق مختلفة. على سبيل المثال ، إذا كان المريض في خطر ، يقوم الأطباء في كثير من الأحيان بإرشادهم حول طرق الوقاية من مرض السكري.

يمكن تحقيق ذلك بطرق مختلفة، من خلال بعض التقنيات القياسية التي يمكن لأي شخص استخدامها لضمان استمراره في أسلوب حياة صحي حتى مع اقترابه من الشيخوخة وفقا لموقع " healthsite".

استهلك نظامًا غذائيًا متوازنًا:

يعاني معظم الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني من أمراض تتعلق بنمط حياتهم، يحدث مرض السكري الذي يصيب البالغين بسبب نمط الحياة غير الصحي وأنماط الأكل التي تشمل تناول الكثير من الوجبات السريعة والكربوهيدرات والسكر والمحليات الأخرى ودقيق القمح المكرر (مايدا) والنشا وما إلى ذلك، تجنب الحصول عليها وتمكينك من التمتع بأسلوب حياة صحي وممتع بشكل عام.

أفضل نظام غذائي للصحة هو نسبة عالية من الفيتامينات والألياف، من الناحية المثالية ، يجب أن تختار الطماطم ، والخضروات ذات الأوراق الخضراء ، والفاصوليا ، والحمص ، والمعكرونة المصنوعة من القمح الكامل ، والكينوا ، وما إلى ذلك. يحتاج الجسم إلى بعض الكربوهيدرات والجلوكوز مرة واحدة في الأسبوع أو باعتدال.

الإقلاع عن التدخين:

ارتبط التدخين بالعديد من الأمراض، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 ، وسرطان الرئة والحنجرة، والقلب، يمكن أن يؤدي التدخين أيضًا إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، مما قد يؤدي إلى الإصابة بداء السكري من النوع 2.

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم مشكلة لا تحظى بالتقدير ولكنها ضارة للغاية. لذلك ، من الأفضل التوقف عن التدخين أو التوقف تمامًا، إحدى النصائح الأولية التي يقدمها الأطباء لمرضاهم هي تلك المتعلقة بالوقاية من مرض السكري.

يزيد التدخين أيضًا من مقاومة الأنسولين. لكن ، بالطبع ، الاستسلام صعب. للمساعدة في ذلك ، قد تكون بعض النصائح هي استخدام بقع النيكوتين ، ومحاربة الدافع ، واكتشاف الأسباب المحفزة ، والاعتماد على الأصدقاء والعائلة ، وتعلم استراتيجيات إدارة الإجهاد ، وما إلى ذلك.

واحدة من أفضل الطرق لتأخير ظهور مرض السكري، تمتص مجموعات العضلات الكبيرة الجلوكوز في مجرى الدم للحصول على الطاقة أثناء ممارسة النشاط البدني ، مما يساعد في التحكم في المستوى العام لسكر الدم. علاوة على ذلك ، فإن الشكل المناسب من التمارين لمرض السكري يساعد في التحكم في وزن الجسم .

إدارة وزنك:

تزداد احتمالية الإصابة بهذا المرض مع زيادة الوزن، السبب الرئيسي لهذا هو الدهون الحشوية ، أو الدهون القريبة من البطن ، المرتبطة بمرض السكري من النوع 2

زيادة تناول الماء:

أصبح شرب المشروبات السكرية والمشروبات الغازية الأخرى أكثر شيوعًا بسبب سهولة الوصول إلى الأطعمة والمشروبات، ومع ذلك ، فإن التمسك بالماء يمكن أن يشبع عطشك ويقلل من السكر الزائد الذي تستهلكه من خلال المشروبات الباردة أو الغازية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن فقدان الوزن والتحكم فيه جيدًا يرتبط أيضًا بشرب المزيد من الماء.