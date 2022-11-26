5 مكملات غذائية لا يجب الإفراط في استخدامها.. أبرزها الزنك والحديد

القاهرة - سامية سيد - يوصي خبراء الصحة بالحصول على العناصر الغذائية من الطعام بدلاً من المكملات ، ليس من المنطقي تناول جرعات كبيرة من الفيتامينات والمعادن ما لم يتم تشخيص مشكلة ، لأنه لا يوجد دليل يذكر على أنها تعمل بشكل جيد وأحيانًا احتمال أنها قد تلحق الضرر، وفقا لما قاله ماريون نستله ، أستاذ التغذية ودراسات الغذاء والصحة العامة بجامعة نيويورك ، موضحة أن الحبوب ليست اختصارًا لتحسين الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة، وإليك خمسة مكملات غذائية لا تتناول الكثير منها، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

الزنك

حذر الخبراء من تناول مكملات الزنك، يمكن أن يؤدي تناول الزنك الزائد إلى نقص النحاس الذي يمكن أن يسبب مشاكل عصبية ، بما في ذلك التنميل والضعف في الذراعين والساقين، الزنك هو معدن نزر ، مما يعني أننا نحتاج فقط إلى كميات صغيرة منه لدعم صحتنا، يوجد في الخلايا في جميع أنحاء الجسم وتدعم الجهاز المناعي لمحاربة البكتيريا والفيروسات المسببة للأمراض ، كما يستخدم الجسم الزنك لصنع البروتينات والحمض النووي ، ويساعد على التئام الجروح وهو مهم لحاسي التذوق والشم المناسبة، تناول 150-450 مجم من الزنك يرتبط كل يوم بآثار مزمنة مثل انخفاض مستوى النحاس وتغير وظيفة الحديد وانخفاض وظائف المناعة، ويمكن أن يتفاعل الزنك أيضًا مع بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية ومدرات البول .

حديدالحديد مادة مغذية قابلة للذوبان في الدهون، عندما تأخذ أكثر مما يمكنك استخدامه ، فإن جسمك يفرز القليل جدًا منه ويخزن الفائض في الكبد والأنسجة والأعضاء الأخرى، تناول جرعة زائدة من مكملات الحديد يمكن أن يؤدي تلف أعضائك إلى يرتفع بسرعة إلى مستويات خطيرة، لأن السمية تحدث عادة بسبب الإفراط في تناول المكملات الغذائية ، فمن الآمن الحصول على الحديد الذي تحتاجه من الطعام، مثل فول الصويا والعدس والبازلاء السوداء والسبانخ ، هي أيضًا مصادر جيدة للحديد ، مثل الحبوب والحبوب المدعمة بالحديد. الكالسيوم

الكالسيوم مهم ، ولا شك في ذلك - لكن الإفراط في تناوله قد يكون خطيرًا، يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم ، بمرور الوقت ، إلى ضعف وهشاشة العظام ، انخفاض كثافة العظام وزيادة فقدان العظام وزيادة خطر الإصابة بكسور الفخذ والرسغ والعمود الفقري، كثير من الناس لا يحصلون على ما يكفي من الكالسيوم، من الأفضل أن تحصل على الكالسيوم من نظامك الغذائي ، وهو أمر يمكن تحقيقه للغاية لأنه معدن موجود في العديد من الأطعمة. ومن المرجح أن يحصل أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا على الكمية المثلى من الكالسيوم.