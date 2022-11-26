رجيم قاسي لنحت الجسم والتخلص من الدهون الزائدة في اسبوع

بيروت - نادين محمد - رجيم اليوم يعد من افضل الأنظمة الغذائية نظرا لأنه يمد جسمك بالمواد الغذائية المفيدة والتي بالطبع يحتاجها فهوى يحتوى على تناول الخضروات والفواكه مع التنوع في تناول الكربوهيدرات والبروتينات، واليك عزيزتي تفاصيل رجيم الخضروات والفاكهة والنشويات والبقوليات لنحت الجسم.

اليوم الأول



الإفطار

2 ملعقة من بذور الحلبة في كوب من الماء أو يمكن استبدالها ببذور الكتان.

الغداء

طبق صغير من الأرز البني مع قطعة جبن توفو وطبق خضروات حسب الرغبة.

العشاء

وجبة الحمص بالكاري مع طبق خضروات.

اليوم الثاني

الإفطار

كوب من الماء مع عصير الليمون الطازج محلى بملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

الغداء

طبق فول مسلوق بدون إضافات.

العشاء

طبق حساء عدس مع كوب من الزبادي الخالي الدسم.

اليوم الثالث



الإفطار

كوب حليب خالي الدسم.

الغداء

طبق سلطة متنوع يتضمن مزيج من القرنبيط والذرة الحلوة والخيار والبطاطا الحلوة المشوية مع طبق من سلطة الفطر “المشروم” و ملعقة كبيرة من جبنة الفيتا.

وجبة بين الغداء والعشاء

كوب من الحليب الدافئ قليل الدسم مع 10 حبات من الفستق و كوب من عصير البرتقال الطازج بدون سكر.

العشاء

شوربة الكوسة مع قطعتين خبز من الحبوب الكاملة

اليوم الرابع



بعد الاستيقاظ من النوم

ملعقة صغيرة من خل التفاح في مقدار كوب من الماء البارد.

الإفطار

كوب من الحليب خالي الدسم مع فطائر الجزر والفواكه وبذور الشيا.

الغداء

طبق من سلطة الكينوا مع كوب من الزبادي كامل الدسم.

العشاء

كوب من الفاصوليا مع الخيار، الجزر والشمندر (البنجر).

اليوم الخامس



الإفطار

حبتين من الجوز مع حبتين من اللوز مع كوب من شاي القرفة بدون سكر.

الغداء:

طبق من الحمص المسلوق مع طبق مشكل من الخضروات النيئة أو المسلوقة حسب الرغبة والأرز الأسمر.

العشاء

قطعة من التوفو مع طبق سلطة السبانخ و كوب من الحليب الدافئ قليل أو خالي الدسم.

اليوم السادس

بعد الاستيقاظ من النوم

كوب من الماء الفاتر مع ملعقة صغيرة من خل التفاح العضوي.

الإفطار

فطائر الشوفان الصحية أو الفطائر النباتية

الغداء

بيض مسلوق مع خضار مشوية أو مسلوقة مثل البروكلي و أي نوع من البقوليات.

العشاء

طبق من سلطة الخضار المشكلة على أن تتضمن الخضراوات الورقية مثل الخس و ثمرتين من الفواكه.

اليوم السابع



الإفطار

½ كوب من الحليب قليل الدسم ونصف ثمرة تفاح.

الغداء

طبق من الخضار المسلوقة وأوراق خس طازجة مع كوب من الزبادي.

العشاء

¾ كوب من الأرز الأسمر مع طبق من الخضار السوتيه قبل الساعة 5 مساء

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