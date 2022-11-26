شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء.. احذرى أحمر الشفاه يحتوى على مواد كيميائية ضارة قد تسبب السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحب النساء وضع أحمر الشفاه ولما لا؟ لا تبرز الألوان اللامعة والمرطبة والمبهرة الشفاه فحسب، بل تضفي أيضًا مظهرًا ساحرًا، ومع ذلك ، تتعرض أحمر الشفاه للنيران لأنها محملة بمواد ضارة تسبب مشاكل صحية خطيرة مثل السعال ، وتهيج العين ، والصفير ، وما إلى ذلك. في كثير من الحالات القصوى ، وفقًا للأطباء ، تم تشخيص الأشخاص أيضًا سرطان.

لماذا أحمر الشفاه ضار؟

بناءً على العديد من الدراسات حسب موقع " timesnownews "، تبين أن أحمر الشفاه يحتوي على مزيج ضار من المواد الكيميائية الخطرة القائمة على البترول ، وكثير منها لم يتم اختبار سلامته، عادة ما يتم امتصاص هذه المواد الكيميائية من خلال الشفاه وفي كل مرة تقوم بلعقها، حتى لو لم تكن تدري ، يتم تناول المواد الكيميائية.

الشفاه هي أكثر أجزاء الجسم حساسية بعد الجلد، وبسبب قلة الشعر والغدد العرقية ، فهي خالية من أي دفاعات طبيعية، وبالتالي ، فهم أكثر عرضة للجروح والتقشير والحساسية وما إلى ذلك.

ما هي المكونات المستخدمة في أحمر الشفاه؟

بصرف النظر عن الرصاص، وهو مادة كيميائية ضارة معروفة ارتفاع ضغط الدم وقلب المشاكل ، المكونات الأخرى المستخدمة في معظم أحمر الشفاه هي:

ميثيل بارابين

ميثيل بارابين مادة كيميائية شائعة الاستخدام في العديد من الأطعمة والأدوية ومنتجات التجميل. يتم استخدامه كمادة حافظة لحماية المنتج من الهجمات الفطرية. يمتص في الجلد بسرعة كبيرة ولكن نادرا ما يتم تخزينه في الجسم. تقول العديد من الدراسات أن المادة الكيميائية مسببة للسرطان.

في العديد من البلدان الأوروبية ، يعتبر الميثيل بارابين مادة محظورة بسبب احتمال الإصابة بالسرطان وخطر التعرض لهجمات على نظام الغدد الصماء. تم تصنيف ميثيل بارابين على أنه "خطر معتدل" من قبل قاعدة بيانات مستحضرات التجميل.

بوليبارابين

مثل ميثيل بارابين، يضاف بولي بارابين أيضًا كمادة حافظة لأحمر الشفاه لمنع نمو البكتيريا والعفن الضارة، يساعد في الحفاظ على أحمر الشفاه رطبًا ودهنيًا ويزيد من عمره الافتراضي.

قال العديد من الخبراء إنه يعطل عمل الغدد الصماء ويسبب أيضًا حساسية شديدة. ومع ذلك ، فإن قاعدة بيانات مستحضرات التجميل تسردها كمنتج عالي الخطورة.

عيب المنتجات التي لا تحتوي على مادة البولي بارابين هو أنها غالبًا ما تكون أكثر صلابة ، للحفاظ عليها طازجة لفترة أطول لأنها الجزء اللين والزيت من المكونات التي تتعفن بشكل أسرع.

ريتينيل بالميتات

وهي مادة حافظة اصطناعية تضاف كمضاد للأكسدة، ويعد ريتينيل بالميتات فيتامين أ اصطناعي ويقال أنه ضار بالنساء الحوامل، تصنفه قاعدة بيانات مستحضرات التجميل على أنها "خطر معتدل" لأن هناك بعض الأدلة التي تربطها ببعض أنواع السرطان ومشاكل الإنجاب.

يقول الخبراء إنه عندما يتعرض الريتينيل لأشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة ، فإن مركبات الريتينول تتفكك وتنتج جذورًا سامة يمكن أن تدمر الحمض النووي وتسبب طفرات جينية ، وهي مقدمة للسرطان.

الأصباغ الملونة

تستخدم في الغالب لتلوين أحمر الشفاه وتشكيل القيمة الأكثر جاذبية للمنتجات.

الكثير من أحمر الشفاه المتوفر في الأسواق مصنوع من أصباغ اصطناعية ومزيفة مصنوعة من الألمنيوم ومنتجات البترول. هذه الأصباغ ضارة للغاية بأجسامنا لأنها يمكن أن تسبب السرطان ومشاكل الجلد وحتى فشل الأعضاء.

نصائح مهمة يجب اتباعها

تجنبي شراء أحمر الشفاه ذي الظلال الداكنة لأن المعادن الثقيلة الضارة أغمق في اللون

قبل وضع أحمر الشفاه، ضعي قاعدة من السمن أو الفازلين على الشفاه، حيث أنه يقلل من الآثار الجانبية.

قد تكون العلامات التجارية المحلية أرخص، لكنها يمكن أن تلحق الضرر بشفتيك

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تحقق دائمًا من المكونات

افركي شفتيك بالسكر والعسل لإزالة التصبغ الناتج عن أحمر الشفاه