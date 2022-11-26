شكرا لقرائتكم خبر عن تناول مسكنات الألم لالتهاب المفاصل قد تؤدى لتفاقم الالتهاب فى الركبتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حين أن الطقس البارد لا يسبب التهاب المفاصل، إلا أنه يؤدي إلى تفاقم الآلام والأوجاع وإبطاء الدورة الدموية وحتى التسبب في تقلصات العضلات، حتى وقت قريب، يوصي خبراء الصحة ، بصرف النظر عن العلاجات الأخرى، بتناول مسكنات الألم لتوفير الراحة والراحة الفورية.

ومع ذلك، وفقًا لدراسة حديثة ، فإن تناول مسكنات الألم مثل الإيبوبروفين والنابروكسين لهشاشة العظام قد يؤدي إلى تفاقم الالتهاب في مفصل الركبة بمرور الوقت.

وفقا لأخبار الطبية حسب موقع " Healthline"، هشاشة العظام هو الشكل الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل، والذي يصيب أكثر من 32 مليون بالغ في الولايات المتحدة وأكثر من 500 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

ما هو هشاشة العظام وأعراضها؟

وفقًا لمايو كلينك، يحدث هشاشة العظام عندما يتآكل الغضروف الواقي الذي يبطئ أطراف العظام مع مرور الوقت. يضر بأي مفصل في الجسم، وغالبًا ما يحدث في ركبتيك ويديك ووركيك وعمودك الفقري.

يمكن السيطرة على أعراض هشاشة العظام عادة، ومع ذلك، لا يمكن عكس الضرر الذي لحق بالمفاصل، ولا يمكن علاج الحالة، يوصي خبراء الصحة بالحفاظ على وزن صحي وإجراء بعض التغييرات في نمط الحياة لإدارة الموقف.

غالبًا ما يصاحب هشاشة العظام التهاب أو تورم أو كليهما، مما قد يكون مؤلمًا ويسبب إزعاجًا شديدًا.

الألم وعدم الراحة

تصلب المفاصل

الرقة والحنان

فقدان المرونة ونطاق الحركة الكامل

تفرقع وتشقق الأحاسيس

نتوءات العظام

تورم الأنسجة الرخوة

تشمل أعراض هشاشة العظام ما يلي:

في كثير من الأحيان، يصف الأطباء العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات ، والمعروفة باسم مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية لتهدئة الألم والالتهاب، ومع ذلك ، فإن الآثار الجانبية طويلة المدى

كيف أجريت الدراسة؟

تم تضمين 277 مشاركًا من مجموعة مبادرة هشاشة العظام يعانون من هشاشة العظام المعتدلة إلى الشديدة والعلاج المستمر بمضادات الالتهاب غير الستيروئيدية لمدة عام واحد على الأقل بين خط الأساس والمتابعة لمدة أربع سنوات.

تمت مقارنتهم مع مجموعة من 793 مشاركًا لم يتم علاجهم بمضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، خضع جميع المشاركين لعملية تصوير بالرنين المغناطيسي للركبة في البداية وبعد أربع سنوات، تم تسجيل الصور للعلامات الحيوية للالتهاب.

أظهرت النتائج عدم وجود فائدة طويلة الأمد لاستخدام مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، كان التهاب المفاصل ونوعية الغضاريف أسوأ في الأساس لدى المشاركين الذين تناولوا مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، مقارنة بالمجموعة الضابطة، وتفاقمت في المتابعة لمدة أربع سنوات.

في هذه المجموعة الكبيرة من المشاركين، تمكنا من إظهار أنه لا توجد آليات وقائية من مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية في الحد من الالتهاب أو إبطاء تقدم التهاب المفاصل في مفصل الركبة".

كيفية تقليل آثار هشاشة العظام بشكل طبيعي

وفقًا لخبراء الصحة، هناك طرق أخرى مختلفة يمكن من خلالها تقليل الألم وعدم الراحة ، خاصة خلال فصل الشتاء.

البقاء دافئًا:

من المهم جدًا الحفاظ على المناطق المصابة دافئة خلال أشهر البرد القارس. ارتدي القبعات والقفازات والأوشحة واستخدم وسادة التدفئة الكهربائية أو البطانية الكهربائية لتدفئة نفسك أثناء القيلولة.

حافظ على نشاط جسمك:

من الجيد دائمًا ممارسة الرياضة للحفاظ على لياقة الجسم وتجنب آلام التهاب المفاصل. تساعد التدريبات المنتظمة على تعزيز الطاقة وزيادة القوة والمرونة، تؤدي التمارين الرياضية أيضًا إلى إطلاق فيض من هرمونات الشعور بالسعادة ، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف الألم والمعاناة.

تناول نظامًا غذائيًا جيدًا:

يتوفر في فصل الشتاء بعض الأطعمة الجيدة والمغذية ، ويجب على الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل الاستفادة منها إلى أقصى حد. تناول بعض الخضار والفواكه الطازجة للمساعدة في تقوية العظام وتقوية جهاز المناعة.

تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية مثل المكسرات والبذور والأسماك الدهنية، قلل من استهلاك الكحول والسكر.

افحص فيتامين د:

من المهم جدًا ألا يكون لديك نقص في فيتامين د ، والذي يمكن أن يسبب الكثير من المشكلات الأخرى أيضًا، نقص فيتامين Dيساهم أيضًا في فقدان العظام والأضرار اللاحقة.