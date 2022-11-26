حمية 5:2 بين المحاذير والنتائج السريعة 

بيروت - نادين محمد - إذا كنتِ بين هؤلاء الذين يحاولون إنقاص الوزن فالطبع سمعتِ من قبل عن حمية الصيام المتقطع. مع الصيام المتقطع ، يقتصر تناول الطعام على إطار زمني محدد. على سبيل المثال، إحدى الطرق الشائعة لتطبيق ذلك هي الحصول على نافذة مدتها ثماني ساعات لتناول الطعام بينما تقضي الـ 16 ساعة الأخرى في حالة صيام.

النظام الغذائي 5: 2 هو طريقة أخرى للصيام المتقطع ، ولكن بدلاً من تقسيم فترات الصيام على فترات زمنية ، فإنه يحتوي على إرشادات تتعلق بأيام كاملة. مع النظام الغذائي 5: 2 ، يمكنك تناول الأكل بشكل طبيعي لمدة خمسة أيام من الأسبوع ، وفي اليومين الآخرين، مسموح لك بتناول طعام في حدود 500 و 600 سعرة حرارية.

هذا أسلوب قاسي من الصيام المتقطع ، وإذا كنت تفكري في تجربته ، يقول أخصائيو التغذية إنه من المهم التفكير جيدًا في آثاره على الجسم لاحقًا.

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رغم صعوبته، إلا أنه أصبح شائعًا بعد فيلم وثائقي قدم في عام 2012 على شبكة الإذاعة البريطانية.الدراسات العلمية حول النظام الغذائي 5: 2 أشارت إلى أنه كان ناجحًا في إنقاص الوزن على المدى القصير ، ولكن ليس لفقدان الوزن على المدى الطويل.

إحدى نقاط القوة لهذا النظام الغذائي هو أنه لمدة خمسة أيام في الأسبوع ، يمكنك أن تأكل بشكل طبيعي، لا توجد قيود توجيهية لهذه الأيام الخمسة ؛ يمكن لأي شخص يتبع هذا النظام الغذائي أن يأكل مهما كان عدد السعرات الحرارية وأي شيء يريده.

أما بالنسبة لليومين الآخرين؟ أيضًا لا توجد إرشادات محددة حول ما يمكن للشخص أن يأكله أو لا يستطيع تناوله ؛ القاعدة الوحيدة هي أنه يتعين عليهم الحد من تناول السعرات الحرارية بنسبة 25 في المائة مما يستهلكونه عادة.

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رأي خبراء التغذية في حمية 5:2

يقول الخبراء إن تناول 500 أو 600 سعر حراري فقط في اليوم لا يكفي لتلبية احتياجاتك من المغذيات الأساسية ، وهذا أمر خطير خاصة إذا كان الشخص ما نشطًا بدنيًا في تلك الأيام.

يحدث أيضًا عندما يكون تناول السعرات الحرارية منخفضًا هو أن الجسم يدخل في وضع الجوع. وهذا يعني أنه عند تناول الطعام بشكل طبيعي مرة أخرى ، فستميل إلى تناول كميات أكبر من المعتاد، سيبذل جسمك جهدًا للاحتفاظ بهذه السعرات الحرارية لأنه يعتقد أنك ستضوره جوعاً لاحقًا، وأكد الخبراء أن أجسامنا أذكى من أن نتلاعب بها.

إلى جانب التأثير السلبي على شخص ما جسديًا ، إن النظام الغذائي 5: 2 يمكن أن يؤثر على الشخص عقليًا أيضًا. في يومي الصيام من كل أسبوع ، يكون تناول السعرات الحرارية منخفضًا جدًا لدرجة تعرضك للشعور بالتعب والجوع والتهيج.



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المصدر: parade

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