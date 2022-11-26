شكرا لقرائتكم خبر عن النظام الغذائى الغنى بالملح يؤثر على المخ.. قد يساعد فى الإصابة بالخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادةً ما يُضاف الملح إلى الطعام إلى النكهة، ولكن من الناحية الطبية، يمكن أن يؤدي تناول نظام غذائي عالي الصوديوم إلى إضعاف الوظيفة الإدراكية وزيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض التنكسية مثل مرض عقلي.

بصرف النظر عن ذلك ، كشفت الدراسات أن الملح المفرط يمكن أن يتسبب أيضًا في زيادة ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية ، وبالتالي يمكن أن يهدد الحياة، أيضًا ، عند استهلاك كميات كبيرة يوميًا ، يؤدي الملح إلى تنشيط المحور النخامي - الكظري ، نظام استجابة الجسم للضغط ، وبالتالي زيادة الإجهاد.

ما هو الخرف؟

بحسب المايو كلينيك، الخرف عبارة عن مجموعة من الأعراض التي تؤثر على الذاكرة والتفكير والقدرات الاجتماعية بشكل شديد بما يكفي للتدخل في حياتك اليومية، في حين أنه ليس مرضًا محددًا ، إلا أن العديد من الأمراض يمكن أن تسبب الخرف.

فقدان الذاكرة

صعوبة في التواصل أو إيجاد الكلمات

صعوبة في القدرات البصرية

صعوبة في التفكير

صعوبة التعامل مع المهام المعقدة

صعوبة التخطيط والتنظيم

صعوبة في التنسيق والوظائف الحركية

الارتباك

تشمل أعراض الخرف ما يلي:كيف يتسبب تناول الملح بكميات كبيرة في الإصابة بالخرف؟

وفقا " verywellhealth" يقوم جزيء Interleukin-17 بمنع خلايا الدماغ من إنتاج أكسيد النيتريك ، والذي يلعب دورًا رئيسيًا في مساعدة الأوعية الدموية على الاتساع ، مما يسمح بتدفق الدم.

وبالتالي، فإن المستويات غير الكافية من أكسيد النيتريك تقيد تدفق الدم بنسبة 25 % على الأقل، مما يؤدي إلى الإصابة بالخرف.

كما يؤدي الملح إلى زيادة إنتاج نعم، وهو بروتين في الدماغ يعتبر سمة مميزة لمرض الزهايمر، عادةً ما يدعم تاو الخلايا العصبية عن طريق تثبيت الهياكل التي تسمى الأنابيب الدقيقة، والتي تنقل العناصر الغذائية إلى المحاور العصبية والتشعبات.

بدائل الملح الصحية

وفقًا لـ Healthline، هناك العديد من البدائل اللذيذة للملح والتي لا تسبب أي آثار جانبية ، ومن بينها:

الثوم:

وهو من الأعشاب الصحية التي تعزز النكهة دون زيادة محتوى صوديوم في الجسم، نظرًا لأنه مليء بمضادات الأكسدة ، فإن الثوم يحافظ على الإجهاد التأكسدي ، مع الحفاظ على صحة القلب منظمة.

الفلفل الأسود:

في حين أن الملح والفلفل من أفضل التوليفات، فإن تقليل الملح لا يعني ضرورة ترك الشريك الآخر أيضًا، الفلفل الأسود هو أفضل إضافة للأطعمة مثل الحساء والبيض والمعكرونة والمشاوي والعديد من الأطباق المالحة الأخرى، الفلفل الأسود مفيد أيضًا في تقليل الالتهابات التي تؤدي إلى مشاكل في الدماغ والقلب.

الخل البلسمي:

له نكهة حادة ولاذعة ويمكن استخدامه في معظم الأطباق كبديل للملح.

الزنجبيل:

هذه العشبة الترابية ليست فقط مضادة للالتهابات ولكنها تزدهر بالنكهات في كل من الأطباق الحلوة والمالحة، يمكن أن يحل الزنجبيل محل الملح بسهولة في العديد من الأطباق مثل الصلصات والمخللات والحساء وما إلى ذلك.