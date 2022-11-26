شكرا لقرائتكم خبر عن خضراوات تقوى مناعتك وتحمي من الفيروس التنفسي المخلوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد انتشار الفيروس التنفسي المخلوي لدى الأطفال، السؤال الأهم الذي يطرق في أذهان جميع الآباء والأمهات هو كيف يمكننا حماية أطفالنا وأنفسنا من الإصابة بهذا الفيروس.

وفقا لموقع “healthline” فإن نوعية الطعام مهمة لتقوية الجهاز المناعي وحماية الكبار والصغار من الإصابة بالفيروس التنفسي المخلوي، وتقلل فرص الإصابة به، ولذا هناك بعض الأطعمة المهمة، ومنها:

-الجزر:يساعد على إمداد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، كفيتامين أ، الذي يحتوي علي مادة البيتا كاروتين، التي تعمل علي تقوية المناعة وتعزيز صحة العين، وتقليل فرص الإصابة بالأمراض المزمنة، لأنه يحتوي علي الكاروتينات، التي تكافح الشوارد الحرة في الجسم، بفضل خصائصها المضادة للأكسدة، ولذا فتناولك له يحميك من الإصابة بالسرطان. - الكرنب الأحمر:يلعب دور كبير في تقوية الجهاز المناعي ، لأنه يحتوي علي فيتامين سي، وأ وك، والمنجنيز والبوتاسيوم، ومضادات الأكسدة، كما أنه يحتوي علي مادة الأنثوسيانين التي تحد من الإصابة بأمراض القلب، واحتوائه علي مادة الأنثوسيانين تقلل من الإصابة بأمراض الشريان التاجي. - الفجل:يمد الجسم بفيتامين ب المركب وفيتامين سي والبوتاسيوم، و الإيزوثيوسيانات أحد مضادات الأكسدة التي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي، وأيضا تحد وتمنع نمو الخلايا السرطانية في الثدي والقولون والمثانة. - البقدونس:تناولاه يمد الجسم بفيتامين ك وسي، وأ وحمض الفوليك والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم، ولذا تناوله يعمل علي تقوية الجهاز المناعي، وأيضا تقوية وتنشيط خلايا المخ، كما أنه يساهم بشكل ملحوظ تقليل فرص الإصابة بالزهايمر. - البطاطا الحلوة:تعمل علي تقوية الجهاز المناعي وأيضا تعمل علي تدفئة الجسم في الشتاء لاحتوائها على الكربوهيدرات المعقدة وتساهم في تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج، لغناها بالألياف الغذائية.