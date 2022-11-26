شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة غنية بفيتامين د لمنع نقصه فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فيتامين د عنصر غذائي أساسي لا ينتج بشكل طبيعي في الجسم فحسب، بل يمكن الحصول عليه من الأطعمة الصحية وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون يساعد في امتصاص الكالسيوم، وبالتالي الحفاظ على عظامنا وعضلاتنا وأسناننا قوية، ومنع تشوهات العظام مثل الكساح عند الأطفال، وآلام العظام من حالة تسمى لين العظام عند البالغين، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".
يعتبر نقص فيتامين (د) مصدر قلق متزايد بين الناس، وخاصة في الشتاء بسبب انخفاض التعرض لأشعة الشمس، فى هذا التقرير نتعرف على الأطعمة الغنية بفيتامين د والتي يجب أن تضيفها إلى نظامك الغذائي.أطعمة غنية بفيتامين د لمنع نقصه فى الشتاء 1- سمك السلمونيعتبر السلمون مصدرًا كبيرًا لفيتامين (د) كما أنه غني بالبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية الضرورية لصحة الجسم بشكل عام. 2- التونةتحتوي التونة على مستويات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، مما يساعد على تقليل مستوى كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، ولكن ما يجعله طعامًا رائعًا للشتاء هو أنه أحد أفضل المصادر الغذائية لفيتامين د. 3- السردينالسردين غني بفيتامين د وهذا هو السبب في أنه يساعد على تقوية العظام والعضلات ، مع منع الأمراض المرتبطة بالعظام. علاوة على ذلك ، فهو مصدر ممتاز لفيتامين ب 12 ، مما يساعد على تعزيز صحة الدماغ والأعصاب. 4- صفار البيضيعتبر صفار البيض مصدرًا رائعًا لفيتامين D ولكن المعروف أيضًا بغناه بفيتامين A و E و K كما أنه يحتوي على الدهون الصحية وحمض الفوليك وفيتامين B12 ، مما يجعله غذاءً رائعًا لإضافته إلى نظامك الغذائي. 5- الأطعمة المدعمة بفيتامين دسواء كانت حبوب الإفطار المدعمة أو الحليب المدعم أو عصير البرتقال المدعم أو الزبادي المدعم، فإن كل هذه المنتجات المدعمة غنية بفيتامين د والكالسيوم.
الأطعمة المدعمة هي في الأساس أطعمة تحتوي على عناصر مغذية مضافة إليها، مما يعني أنها لا تحدث بشكل طبيعي في الطعام نفسه لذا فإن فيتامين د المضاف أو الكالسيوم أو أي عنصر غذائي آخر يساعد فقط على زيادة مستوى العناصر الغذائية في جسمك. 6- عيش الغراب
يعتبر عيش الغراب هو المصدر الوحيد غير الحيواني لفيتامين د، كما بعض أنواع الفطر البري مثل المورلس مصادر ممتازة لفيتامين D2 نظرًا لأنها تتعرض لضوء الأشعة فوق البنفسجية.
يحتوي كوب واحد من الفطر البري على 136 وحدة دولية من فيتامين (د) ، وهو ما يمثل 17٪ من القيمة اليومية التي يحتاجها الإنسان.