6 أطعمة غنية بفيتامين د لمنع نقصه فى الشتاء

القاهرة - سامية سيد - فيتامين د عنصر غذائي أساسي لا ينتج بشكل طبيعي في الجسم فحسب، بل يمكن الحصول عليه من الأطعمة الصحية وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون يساعد في امتصاص الكالسيوم، وبالتالي الحفاظ على عظامنا وعضلاتنا وأسناننا قوية، ومنع تشوهات العظام مثل الكساح عند الأطفال، وآلام العظام من حالة تسمى لين العظام عند البالغين، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

يعتبر نقص فيتامين (د) مصدر قلق متزايد بين الناس، وخاصة في الشتاء بسبب انخفاض التعرض لأشعة الشمس، فى هذا التقرير نتعرف على الأطعمة الغنية بفيتامين د والتي يجب أن تضيفها إلى نظامك الغذائي.

أطعمة غنية بفيتامين د لمنع نقصه فى الشتاء 1- سمك السلمونيعتبر السلمون مصدرًا كبيرًا لفيتامين (د) كما أنه غني بالبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية الضرورية لصحة الجسم بشكل عام. 2- التونةتحتوي التونة على مستويات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، مما يساعد على تقليل مستوى كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، ولكن ما يجعله طعامًا رائعًا للشتاء هو أنه أحد أفضل المصادر الغذائية لفيتامين د. 3- السردينالسردين غني بفيتامين د وهذا هو السبب في أنه يساعد على تقوية العظام والعضلات ، مع منع الأمراض المرتبطة بالعظام. علاوة على ذلك ، فهو مصدر ممتاز لفيتامين ب 12 ، مما يساعد على تعزيز صحة الدماغ والأعصاب. 4- صفار البيضيعتبر صفار البيض مصدرًا رائعًا لفيتامين D ولكن المعروف أيضًا بغناه بفيتامين A و E و K كما أنه يحتوي على الدهون الصحية وحمض الفوليك وفيتامين B12 ، مما يجعله غذاءً رائعًا لإضافته إلى نظامك الغذائي. 5- الأطعمة المدعمة بفيتامين دسواء كانت حبوب الإفطار المدعمة أو الحليب المدعم أو عصير البرتقال المدعم أو الزبادي المدعم، فإن كل هذه المنتجات المدعمة غنية بفيتامين د والكالسيوم.